Rusya yabancı şirket 'çıkış vergisini' yüzde 15'ten yüzde 35'e yükseltecek

RBC ekonomi gazetesinin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rus yetkililer ülkeden ayrılan yabancı şirketlerin devlet hazinesine bir defaya mahsus olarak yapması gereken katkıyı yüzde 15'ten yüzde 35'e kadar yükseltmeye hazırlanıyor.

Rusya, Moskova'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Batı yaptırımlarının uygulanmaya başlamasından bu yana yabancı şirketlerin ülkeden çıkış koşullarını giderek sıkılaştırıyor, onay vermeden önce yabancı varlık satışlarında keskin indirimler talep ediyor ve Washington tarafından "çıkış vergisi" olarak adlandırılan devlet kasasını desteklemek için satış fiyatının bir kısmını alıyor.

RBC'nin iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, anlaşma değerinin yüzde 25'inin işlemin kapanışından sonraki bir ay içinde, yüzde 5'inin bir yıl içinde ve kalan yüzde 5'inin de iki yıl içinde Rus hazinesine ödenmesi gerekecek.

RBC ayrıca şirketlerin kabul etmesi gereken minimum iskontonun varlık değerinin yüzde 50'sinden yüzde 60'ına çıkarılacağını bildirdi.

RBC'nin haberine göre 50 milyar rubleden (517.6 milyon dolar) fazla olan anlaşmalar için artık Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayı gerekecek.