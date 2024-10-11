Türk şirket, Yunan devi Contships Management'ten 5 gemi satın aldı

Atina merkezli konteyner gemi işletmecisi Contships Management, beş konteyner gemisini Türkiye’den bir alıcıya sattı.

HaberDenizde.com’un aktardığına göre, filo yenileme projesinin bir parçası olarak elindeki dokuz konteyner gemisini satmaya başlayan Contships, ilk beş gemisi 966 teu’luk Contship Ana, Contship Max ve Contship Pep; 990 teu’luk Contship Quo ve 1.118 teu’luk Contship Bee’yi Türkiye’ye yolluyor.

Alıcı Türk tarafı ise henüz açıklanmadı.

2006 inşa gemilerin blok halinde yaklaşık 37,5 milyon dolara satıldığı öğrenilirken, Contship buradan elde ettiği gelirle Güney Kıbrıs Rum Kesimi merkezli Marlow Navigation’dan 2012 inşa, 1.500-teu Warnow Boatswain’i satın aldı.

2015’te kurduğundan beri 59 adet ikinci konteyner gemisi satın alan Contship, yılda 4.800 liman ziyaretinde 1,5 milyon konteyner elleçliyor.