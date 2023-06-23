Çinli ortağıyla Türkiye'de sismik izolasyon yatırımı yapıyor

Fago Grubu, 6 Şubat 2023’te ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketinin ardından yeni bir alana girme kararı alarak Çin’de deprem teknolojileri üzerine çalışan Zhejiang Earthquake Prevention Technology şirketiyle ortaklığa giderek ‘Fago Sismik İzolasyon’ şirketini bünyesine kattı.

Şirket ortağı Zhejiang Earthquake Prevention Technology, kuruluş amacına paralel bir şekilde depremin yol açacağı zararları azaltmak amacıyla sismik izolasyon teknolojileri geliştiriyor.

Çin Afet Önleme Derneği (CADP China Association for Disaster Prevention) üyesi de olan Çinli şirketin bu alanda 20 yılı aşkın bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olduğunu belirten Fago Sismik İzolasyon Yönetim Kurulu Üyesi Emir Karaca, “Şirketimiz, herkesin kolaylıkla ulaşabileceği ‘sürdürülebilir yaşam alanları yaratmak’ misyonu, ‘hatasız hizmet’ felsefesi ve sismik izolatörlü yapıların çoğalması gayesiyle kuruldu” dedi.

Nitelikli mühendislik hizmeti

Fago Sismik İzolasyon, Türkiye’deki yönetmeliklere uyumlu bir şekilde ve Çin gibi dünyanın diğer yüksek sismik riskli ülkelerinin deprem yönetmeliklerini de değerlendirerek, müşterilerine nitelikli mühendislik hizmetleri sunmayı hedefliyor.

Hatasız iş yönetim süreci için tüm hizmetleri kendi çatıları altında entegre ederek Türkiye’ye katkı sağlamayı ve fark yaratmayı amaçladıklarını söyleyen Karaca, “Proje müellifi olarak taban yalıtımlı yapı tasarımı, ihtiyaca uygun izolatör üretimi, izolatörlerin montajı, proje süpervizörlüğü ve satış sonrası hizmetler konularda faaliyet gösteriyoruz” diye ekledi.

Çorlu'da tesis yatırımı

Fago Sismik İzolasyon tesis yatırımına devam ediyor. Çorlu’da yapımı devam eden fabrikalarında ilk etapta kurşun çekirdekli, doğal ve yüksek sönümlü, kauçuk esaslı tipte izolatörler üretileceklerini belirten Karaca, şöyle devam etti:

“Sürtünmeli sarkaç tip izolatörler ve ilave sönüm sağlamak için kullanılan viskoz damper ile diğer tamamlayıcı ürünler de ayrıca üretilecek. Fabrikada seri üretime geçilene dek ihtiyaç duyulan ürünler ortaklığımızın Çin’deki tesisinden ithal edilecek.”

İzolatörlü yapıların çoğalması

Taban yalıtımlı yapı olarak tanımlanan izolatörlü binalar, deprem sonrası kesintisiz kullanım performans seviyesini karşılamaktadırlar. Kesintisiz kullanım performans seviyesi, hastane gibi kritik yapılar, okullar ve konutlar için olduğu kadar endüstriyel tesisler için de büyük bir gereksinimdir. Ülkemizde izolatörlü yapıların yaygınlaşmasını destekleyici bazı ön çalışmaların başladığını belirten Karaca, “yatırım teşvik belgesi sahibi bir firmanın inşa edeceği fabrika binasına sismik izolasyon sisteminin kurulması için yapacağı harcamalar, teşvik kapsamındaki yatırım harcamaları içerisinde değerlendirilmektedir” şeklinde bilgi verdi.

Ayrıca Karaca, Türkiye’nin yüksek deprem riski düşünüldüğünde, izolatörlü yapıların çoğalmasını teşvik edici çalışmalara çok ihtiyaç olduğunu belirtti.