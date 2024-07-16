Çinli otomobil üreticisi Neta'nın Türkiye'deki operasyonlarını durdurması hakkında açıklama

Çin meşeli Neta Auto'nun geçen yılın sonunda hayata geçirilen yönetmelik ve yakın zamanda duyurulan GSR2 regülasyonları nedeniyle Türkiye’deki perakende operasyonlarına geçici süreyle ara verdiği, bu geçici süreçte, GRS Automobility’nin Türkiye’deki üretim ve yatırım olanakları konusunda Neta Auto’nun Türkiye distribütörü kimliğiyle görüşmelerin ve fizibilite çalışmalarının aktif olarak devam ettiği ve markanın Türkiye’den çekilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

GRS Automobility’den yapılan yazılı açıklamada, Çin menşeili elektrikli araçlara ilişkin, geçen yılın sonunda hayata geçirilen yönetmelik ve yakın zamanda duyurulan GSR2 regülasyonları çerçevesinde yayınlanan tebliğe bağlı olarak otomobil ithalatının, belirtilen koşullar sağlanmadığı sürece gerçekleştirilemediği ifade edilerek, süreç içerisinde yalnızca Neta değil, yüzde 100 elektrikli altyapıya sahip birçok Çin menşeli otomobilin Türkiye’ye ithal edilemediği, distribütörlerin bir bölümünün hibrit araç ithalatına yöneldiği anımsatıldı.

"Mağduriyet yaşamaması adına, araçlar uygun şartlarda iade alınmıştır"

Bu çerçevede, GRS Automobility'nin, sadece yüzde 100 elektrikli altyapıya sahip otomobil üretimi gerçekleştiren Neta Auto’nun Türkiye’deki perakende operasyonlarına geçici süreyle ara verme kararı aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Süreçte Kağıthane’deki GRS Automobility Showroom’umuz geçici süreyle devre dışı bırakılırken, çalışanlarımız grup şirketleri bünyesinde, farklı birimlere transfer edilmiştir. Perakende operasyonlarının devamlılığı adına çalışmalarımız tüm hızıyla sürmekte, B2B operasyonları çerçevesinde otomobillerin bakım, yedek parça ve servis hizmetleri, 10 yıl boyunca GRS Automobility güvencesi ve kalitesiyle devam etmekte, araçların kısa ve uzun dönem kiralama opsiyonları ile satışı gerçekleştirilmektedir. Öte yandan perakende müşterilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına araçlar uygun şartlarda iade alınmıştır."

"Markanın Türkiye’den çekilmesi söz konusu değildir"

Açıklamada, şirketin Türkiye'de üretim ve yatırım yapmayı değerlendirebileceğine işaret edilerek, "Ara verdiğimiz bu geçici süreçte, Türkiye’deki üretim ve yatırım olanakları konusunda Neta Auto’nun Türkiye distribütörü kimliğiyle görüşmelerimiz ve fizibilite çalışmaları aktif olarak devam etmektedir ve markanın Türkiye’den çekilmesi söz konusu değildir. En kısa sürede yeniden perakende faaliyetlerine başlamak ve kıymetli tüketicilerimize tekrar hizmet vermek için çalışmalarımız hızla devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Henüz Türkiye’de satış operasyonlarına başlamayan ve GRS Automobility’nin distribütörü olduğu mikromobilite markası Carver tarafında yaşanan gelişmelerin de yakinen takip edildiği bildirilen açıklama, şöyle devam etti:

"Carver içinde bulunduğu durumdan çıkmak için halihazırda çözüm ve yeni yatırımcı arayışındadır. Potansiyel yatırım ve Türkiye’de üretim olanakları konusunu, Carver markasıyla eş zamanlı olarak aktif biçimde değerlendirmekteyiz. 40 yıllık otomotiv tecrübesi olan ve pek çok farklı sektörde yatırımları bulunan grup şirketimizin parçası GRS Automobility olarak, yüksek sorumluluk bilinciyle, geçmişte olduğu gibi bugün de tüketicilerimizi mağdur etmediğimizi ve etmeyeceğimizi önemle bildirir ve taahhüt ederiz. Ülkemize yaptığımız yatırımlarla birlikte tüketicilerimize olan bağlılığımız her zaman en üst seviyededir. Türkiye’deki operasyonlarımızla ilgili güncel bilgileri ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz."