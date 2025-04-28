Çinli Shein'den ABD'de büyük zam

Çinli hızlı moda perakendecisi Shein Group Ltd., küçük paketlere uygulanacak gümrük vergileri öncesinde elbiselerden mutfak eşyalarına kadar ürünlerinin ABD fiyatlarına zam yaptı.

Bloomberg News tarafından derlenen verilere göre, ABD’deki fiyat artışlarının çoğu cuma günü gerçekleşti ve bazı kategorilerde artışlar diğerlerine göre önemli ölçüde daha yüksek oldu.

Güzellik ve sağlık kategorisinde en çok satılan 100 ürünün ortalama fiyatı perşembe gününe göre yüzde 51 arttı ve bazı ürünlerin fiyatı iki katından fazla yükseldi.

Ev ve mutfak ürünleri ile oyuncaklarda ortalama artış yüzde 30’un üzerinde oldu. Bu artışta, 10 parçalı mutfak havlusu setinin fiyatındaki yüzde 377’lik büyük artış başı çekti. Kadın giyiminde ise artış yüzde 8 oldu.

Pazar günü ABC’nin sorularını yanıtlayan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin Çin dışındaki 17 kilit ticaret ortağı ile ticaret görüşmeleri yürüttüğünü ve başta Asya ülkeleri ile olmak üzere müzakerelerin çok iyi gittiğini söyledi.

Bessent, Çin’in, ABD’nin uyguladığı yüzde 145’lik gümrük vergisi oranını kaldıramayacağı için müzakere masasına oturmak zorunda kalacağı yönündeki Beyaz Saray söylemini yineledi ve “Onların iş modeli, ABD’ye ucuz, sübvanse edilmiş mallar satmaya dayalı. Bu durursa, ekonomileri de aniden durur, bu yüzden müzakereye oturacaklar” diye ekledi.