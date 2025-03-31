Çinli teknoloji devi gelirini yüzde 22 artırdı

Çinli telekomünikasyon ve teknoloji şirketi Huawei, ABD'nin işletim sistemi ve çip tedarikindeki yaptırımlara rağmen akıllı telefon satışlarındaki artışla gelirlerini artırmayı sürdürüyor.

Şirketin açıkladığı 2024 yıl sonu bilançosuna göre, firmanın toplam geliri yıllık bazda yüzde 22 artışla 862,1 milyar yuana (118,7 milyar dolar), net karı ise yüzde 28 artışla 62,6 milyar yuana (8,6 milyar dolar) ulaştı.

Gelir ve karlılıktaki artışta, şirketin akıllı işletim sistemi ve kullandığı çipler dolayısıyla ABD'nin ihracat yasaklarından etkilenen akıllı telefon satışlarındaki süregelen toparlanma etkili oldu.

Akıllı telefonların dahil olduğu tüketici ürünleri biriminin gelirleri, 2024'te önceki yıla göre yüzde 38 artışla 339 milyar yuana (46,7 milyar dolar) yükseldi.

Yeni model akıllı telefonlarda kendi geliştirdiği çipleri kullanıyor

Huawei, ABD'nin ileri teknoloji çiplerin Çin'e ihracatını yasaklamasının ardından 2023'te akıllı telefonlarda kendi geliştirdiği çiplerini kullanmaya başlamıştı.

Piyasa araştırma şirketi Canalys'in verilerine göre, şirketin akıllı telefon satışları 2024'te yüzde 37 artışla 46 milyona çıktı. Huawei, Çinli rakibi Vivo'nun ardından en fazla akıllı telefon satan ikinci şirket oldu.

Huawei'nin 2024'ün başında piyasaya sürdüğü "Pura 70" serisi akıllı telefonlarda, bağlı ortaklığı HiSilion tarafından geliştirilen ve Çin'in en büyük çip üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketinin (SMIC) dökümhanelerinde hazırlanan 7 nanometrelik mikroçip kullanılıyor.

ABD'nin yatırımlarının hedefindeki diğer iş kolu olan telekomünikasyon altyapısı ve bilgi ve iletişim teknolojileri biriminin gelirleri de bu dönemde yüzde 5 artışla 369,9 milyar yuana (50,9 milyar dolar) çıktı.

Şirketin otonom sürüş ve akıllı araç teknolojilerini geliştiren akıllı otomotiv çözümleri biriminin gelirleri ise 2024'te önceki yıla kıyasla yaklaşık 5 kat artarak 26,4 milyar yuana (3,6 milyar dolar) ulaştı. Şirket, bu iş kolunda ilk kez geçen yıl kar etti.