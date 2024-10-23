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CME Group rekor işlemlerle kârını yükseltti

CME Group, türev borsalarda işlem hacimlerinin artırmasıyla üçüncü çeyrek kârının arttığını bildirdi.

Haber Merkezi
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CME Group rekor işlemlerle kârını yükseltti
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Chicago Ticaret Borsası, New York Ticaret Borsası ve Emtia Borsası dahil olmak üzere finansal türev borsalarını işletmecisi CME Group, toplam ortalama günlük hacmi (ADV) bir önceki yıla göre yüzde 27 artarak 28,3 milyon sözleşmeyle çeyrek dönem rekoruna ulaştı.

CME'nin başlıca gelir kaynağı olan takas ve işlem ücretleri raporlanan çeyrekte yüzde 19,5 artışla 1,30 milyar dolara yükselirken, piyasa veri geliri yüzde 6,3 artışla 178,2 milyon dolara ulaştı. Toplam gelir yüzde 18,4 artışla 1,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

CME Group'un adi hissedarlarına atfedilebilen net karı, 30 Eylül'de sona eren üç aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemindeki 740,8 milyon dolar veya hisse başına 2,06 dolardan 901,3 milyon dolara veya hisse başına 2,50 dolara yükseldi.

CME hisseleri bu yıl şu ana kadar yüzde 7,4 artarak gösterge S&P 500 endeksindeki yüzde 22,7'lik artışın altında performans gösterdi.

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