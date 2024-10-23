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Jeopolitik gerilimler dev şirketin gelirini yüzde 10 artırdı

Askeri mühimmat ve ürünlere talep, ABD merkezli havacılık ve savunma şirketi General Dynamics'in gelirlerini artırdı.

Haber Merkezi
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Jeopolitik gerilimler dev şirketin gelirini yüzde 10 artırdı
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General Dynamics, askeri mühimmat ve araçlara yönelik talebin devam etmesi nedeniyle savunma birimlerindeki gücün etkisiyle üçüncü çeyrek gelirlerinde yüzde 10'dan fazla artış bildirdi.

General Dynamics, geçen yılın aynı döneminde 10,57 milyar dolar olan üç aylık gelirinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 11,67 milyar dolar olarak açıkladı.

Ukrayna ve Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'nin envanterini yenileme çabaları, silah ve diğer askeri ekipmanlara yönelik küresel talebi artırıyor.

Şirketin havacılık ve uzay segmentindeki toplam teslimatlar bir yıl önceki 22'den dördü G700 olmak üzere 24 jete yükseldi.

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