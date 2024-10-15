ABD’de dev bankalardan dev kârlar

ABD bankalarının bilançoları açıklanmaya devam ediyor. Geçen hafta JPMorgan’ın kâr ve geliri de beklentileri aşmıştı. Goldman Sachs ve BofA’nın kârları da beklentilerin üzerine çıktı.

Goldman Sachs hem kârını hem gelirini yükseltti

Goldman Sachs, hisse senedi alım satımı ve yatırım bankacılığı faaliyetlerinden elde ettiği güçlü sonuçlarla üçüncü çeyrek kâr ve gelir tahminlerini aştı.

Goldman Sachs 6,89 dolarlık tahmine karşılık hisse başına 8,40 dolar kar elde etti. Gelirler de 11,8 milyar dolar olan beklentiyi aşarak 12,70 milyar dolara çıktı.

Banka, gelirin yüzde 7 artışla 12,7 milyar dolara yükselmesiyle kârın bir önceki yıla göre yüzde 45 artarak 2,99 milyar dolara ya da hisse başına 8,40 dolara çıktığını açıkladı.

Goldman'da bu çeyrekte hisse senedi alım satımı geliri, 2,96 milyar dolarlık tahminin yarım milyar dolardan fazla üzerinde, yüzde 18'lik bir artışla 3,5 milyar dolara ulaştı. Şirket hem türev ürünlerde hem de nakit işlemlerde güçlü sonuçlar elde ettiğini belirtti.

Sabit getirili işlem gelirleri, faiz oranı ürünleri ve emtiadaki yavaşlama nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 12 azalarak 2,96 milyar dolar ile 2,91 milyar dolarlık tahminin biraz üzerinde gerçekleşti.

Yatırım bankacılığı gelirleri yüzde 20 artışla 1,87 milyar dolara yükselerek 1,62 milyar dolarlık tahminin üzerine çıktı. Banka, bekleyen anlaşmalar için birikiminin hem bir önceki yıla hem de ikinci çeyreğe göre arttığını söyledi.

Firmanın varlık ve servet yönetimi bölümü de beklentilerin üzerine çıkmasına yardımcı oldu; buradaki gelir yüzde 16 artışla 3,75 milyar dolara yükselerek 3,58 milyar dolarlık tahmini aştı.

Bank of America beklenenden daha iyi gelir ve kâr elde etti

Bank of America, beklenenden daha iyi mali sonuçlarla analistlerin üçüncü çeyrek kâr ve gelir tahminlerini aştı.

Üçüncü çeyrekte BofA'nın karı hisse başına 77 sentlik beklenti yerine 81 sent oldu.

Aynı dönemde gelirler 25,3 milyar dolarlık beklentiye karşılık 25,49 milyar olarak gerçekleşti.

Kredi zararları için ayrılan yüksek karşılıklar ve artan giderler nedeniyle net gelirin bir önceki yıla göre yüzde 12 düşerek 6,9 milyar dolara veya hisse başına 81 sente gerilediğini söyledi.

Alım satım geliri, varlık yönetimi ve yatırım bankacılığı ücretlerindeki kazançların net faiz gelirindeki düşüşü dengelemesiyle gelir yüzde 1'den az artarak 25,49 milyar dolara yükseldi.

Sabit getirili alım satım geliri, para birimlerindeki güç ve faiz oranı faaliyetleriyle yüzde 8 artarak 2,9 milyar dolara yükseldi ve 2,74 milyar dolarlık tahmini aştı.

Hisse senedi alım satım gelirleri, nakit ve türev işlem hacimlerindeki artışla yüzde 18 artarak 2 milyar dolara ulaştı ve 1,81 milyar dolarlık tahmini aştı. Yatırım bankacılığı ücretleri de yüzde 18 artarak 1,40 milyar dolara ulaştı ve 1,27 milyar dolarlık tahmini aştı.

1,5 milyar dolarlık kredi zararı karşılığı, bir önceki yıl 1,2 milyar dolar iken, 1,57 milyar dolarlık tahminin biraz altında kaldı. Bankanın hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 1 yükseldi.

Net faiz geliri yüzde 2,9 düşerek 14,1 milyar dolara geriledi ve 14,06 milyar dolarlık tahminin altında kaldı.

Bank of America, temmuz ayında yaptığı açıklamada bu yılın ikinci yarısında net faiz gelirlerinde bir toparlanma olacağının sinyalini vermişti. Bank of America, geçtiğimiz iki yıl boyunca Federal Rezerv'in faiz oranlarını artırmasıyla net faiz gelirlerinden elde ettiği gelirin sıkıştığını gördü.

Citigroup'un kârı düştü

Citigroup'un üçüncü çeyrek net karı, kredi temerrütleri riskine karşı ayırdığı karşılıkların artmasıyla yüzde 9 düştü.

ABD'nin en büyük üçüncü bankasının net karı 3,2 milyar dolar olurken, hisse başına 1,51 dolar olarak kâr açıklandı. Geçen yıl aynı dönemde net kâr 3,5 milyar dolar, hisse başına 1,63 dolar olmuştu.

Bankanın geliri yüzde 1 artışla 20,3 milyar dolara çıktı.