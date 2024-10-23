Coca-Cola, Wall Street beklentilerinin üzerinde gelir açıkladı

Üçüncü çeyrekte gelirler yüzde 1 düşüşle 11,9 milyar dolara geriledi, ancak yine de Wall Street'in 11,6 milyar dolarlık tahminini aştı.

Coca-Cola, Temmuz-Eylül döneminde fiyatları yüzde 10 artırdı. 2020'nin sonundan bu yana her çeyrekte fiyatlar arttı. Ancak birim kasa hacimleri yüzde 1 düştü.

Coke'un net geliri yüzde 8 düşerek 2,8 milyar dolara geriledi. Tek seferlik kalemlerden arındırıldığında, şirket hisse başına 77 sent kazanarak 75 sent olan analist beklentilerini de aştı.