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Coca-Cola, Wall Street beklentilerinin üzerinde gelir açıkladı

Coca-Cola, yüksek fiyatların düşük satış hacimlerini dengelemesiyle üçüncü çeyrekte beklenenden daha yüksek gelir bildirdi.

Haber Merkezi
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Coca-Cola, Wall Street beklentilerinin üzerinde gelir açıkladı
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Üçüncü çeyrekte gelirler yüzde 1 düşüşle 11,9 milyar dolara geriledi, ancak yine de Wall Street'in 11,6 milyar dolarlık tahminini aştı.

Coca-Cola, Temmuz-Eylül döneminde fiyatları yüzde 10 artırdı. 2020'nin sonundan bu yana her çeyrekte fiyatlar arttı. Ancak birim kasa hacimleri yüzde 1 düştü.

Coke'un net geliri yüzde 8 düşerek 2,8 milyar dolara geriledi. Tek seferlik kalemlerden arındırıldığında, şirket hisse başına 77 sent kazanarak 75 sent olan analist beklentilerini de aştı.

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