CNC girişimi Rownd ön talep topluyor

2023 yılında Rownd Torna cihazıyla ABD merkezli Kickstarter üzerinden 30 farklı ülkeye 636 bin 150 dolar ön satış gerçekleştiren girişim, 2024 yılı sonunda yaklaşık 4 milyon dolar satış geliri ve yaklaşık 183 bin dolar brüt kar öngörüyor. Ön talep toplama süreci bireysel ve kurumsal tüm yatırımcıların katılımına açık.

Eğitim kurumlarından atölyelere, küçük işletmelerden amatör kullanıcılara kadar geniş bir kullanıcı kitlesi için herkesin kolaylıkla kullanabileceği ve üretim yapabileceği tezgahlar geliştirme vizyonuyla yola çıkan Rownd CNC, fonbulucu platformunda gerçekleşecek kitle fonlama turu öncesi talep toplama sürecini başlattı.

Rownd CNC’in yatırım turu, ön talep toplama süreci sonunda fonbulucu platformunda gerçekleşecek. Yatırım turunda 15 milyon TL – 22 milyon TL aralığında fon toplamayı hedefleyen girişim, yeni çıkarılacak %10 ila %15 şirket payını yatırımcılara arzı edecek. Net hedef ve oran ise bildirilen toplam ön talep tutarına göre belirlenecek. Rownd CNC’ye ön talep bildiren ve yatırım turunun ilk beş iş günü içinde en az bildirdiği ön talep tutarında iştirak eden yatırımcılar, yatırım tutarlarına ilave olarak yüzde 5 bedelsiz pay almaya hak kazanacak.

Geçtiğimiz yıl Rownd Torna cihazıyla ABD merkezli Kickstarter üzerinden 30 farklı ülkeye 636 bin 150 dolar ön satış gerçekleştiren girişim, 2024 yılının sonuna kadar Rownd Freze cihazının prototipini geliştirmeyi ve tamamlamayı hedefliyor. Bu yeni cihazını, Kickstarter üzerinden başlatacağı yeni bir kampanya ile finanse ederek ve CES 2025 fuarında sergileyerek uluslararası arenadaki görünürlüğünü artırmayı amaçlayan Rownd CNC, Rownd Torna cihazının pazarda elde ettiği başarıyı bir adım öteye taşıyarak, Rownd Freze ile 2 milyon dolar fon toplamayı ve 600'den fazla sipariş almayı amaçlıyor. Bu stratejik adımlarla şirketin 2024 yılı sonunda yaklaşık 4 milyon dolar satış geliri ve yaklaşık 183 bin dolar brüt kar, ilk 5 yıl içinde ise toplamda 48,610 milyon dolar ciro ve 12,425 milyon dolar brüt kar elde edeceği öngörülüyor.