Humm Organic'e uluslararası lezzet onayı

Brüksel merkezli International Taste Institute'un (Uluslararası Lezzet Enstitüsü) bu yıl 20'ncisini düzenlediği Superior Taste Award (Üstün Lezzet Ödülleri) sonuçları açıklandı. Dünya çapında bir numaralı tat sertifikası olarak kabul edilen prestijli ödülün, sağlıklı ve organik atıştırmalık kategorisindeki sahibi, yüzde yüz yerli Türk markası Humm Organic oldu. Markanın organik ve aynı zamanda vegan sertifikalı iki ürünü pancarlı grissini ve zencefilli tarçınlı kurabiye, dünyanın dört bir yanından gelen şef ve sömeliyelerden oluşan jürinin puanlarıyla Superior Taste Award almaya hak kazandı.

Lezzeti tescillenmiş pancarlı grissini ve zencefilli tarçınlı kurabiye

Humm Organic, pancarın kendine özgü lezzetini kıtır kıtır bir atıştırmalığa dönüştürerek alışılmışın dışında bir tat sunuyor. Yüzde yüz organik içeriklerle hazırlanan pancarlı grissini ve zencefilli tarçınlı kurabiye, bitkisel bazlı beslenenler için de uygun seçenekler arasında yer alıyor. Her iki ürün de ilave şeker, renklendirici ve koruyucu içermiyor. Superior Taste Award jürileri tarafından kör tadım yöntemiyle değerlendirilen bu iki özel lezzet, tat, aroma, doku ve sunum gibi duyusal kriterlerde öne çıkarak ödüle layık görüldü.

"Lezzet odaklı yaklaşımımız uluslararası arenada da takdir gördü"

Humm Organic Pazarlama Grup Müdürü Ayşe Sarımehmet Barsan konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; "Sağlıklı ve organik ürünlerin lezzetli olamayacağına dair bir algı hakim. Aldığımız ödülle bu yaygın kanıyı yıkarak doğru yolda olduğumuzu kanıtladık. Tüketicilerimizden de en sık aldığımız geri bildirim; bu kadar sağlıklı ürünlerin bu kadar lezzetli olmasına şaşırdıkları yönünde. Özellikle ebeveynler; çocuklarının severek yediği sağlıklı bir atıştırmalık buldukları için mutlu olduklarını iletiyorlar. Tüketicilerimizin onayladığı lezzetleri, konusunda uzman ve prestijli bir enstitünün de onayı ile taçlandırdık. Bizi diğer markalardan ayıran da bu: “temiz içerikli formüllerimizle yakaladığımız lezzet”açıklamalarında bulundu.