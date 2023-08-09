Coca-Cola İçecek, satış gelirini yüzde 58 artırdı

Coca-Cola İçecek (CCI), yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin net satış geliri yüzde 58 artış ile 23 milyar TL’ye ulaştı. Kur etkisinden arındırılmış net satış geliri ise yüzde 43 arttı.

CCI’ın ikinci çeyreğe ilişkin finansal sonuçları yüzde 80 oranında hissesini satın aldığı Anadolu Etap İçecek’in Mayıs ve Haziran 2023 operasyonel sonuçlarını da içerecek şekilde açıklandı.

CCI’ın ikinci çeyrekte raporlanan bazda faaliyet kârı (FVÖK), zamanlı fiyat ayarlamaları, iyileşen kaliteli paket karması ve ihtiyatlı operasyonel gider yönetimi ile yüzde 90,5 artarak 4,7 milyar TL’ye yükseldi. FVÖK Marjı geçen senenin aynı dönemine göre 3,4 puan artarak yüzde 20’ye ulaştı ve CCI tarihinin en yüksek ikinci çeyrek operasyonel kâr marjı elde edilmiş oldu.

“İkinci çeyrek performansımız iş modelimizin dayanaklılığının kanıtı"

İkinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, “Ana operasyonlarımızda olağanüstü zorlukların belirleyici olduğu faaliyet ortamında, 2023 ikinci çeyrek finansal performansımız iş modelimizin esnekliğinin ve dayanaklılığının kanıtı oldu. 2023’ün geri kalanında, hızla değişen dış etkenleri ve gelişen tüketici tercihlerini yakından takip ederek, ihtiyaçları, farklılaştırılmış marka portföyümüzle karşılamaya ve inovasyon odağımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İcra kabiliyetimiz ve dinamik pazarlama girişimlerimizin devamı ile 2023 öngörülerimizi ikinci çeyrekte karşılaşılan zorluklara rağmen değiştirmiyoruz. Hacim büyümesinin öngörülerimizin alt sınırına yakın gerçekleşebileceğini, ciro büyümesinin ve FVÖK marjının ise sene başındaki öngörümüze paralel kalacağını değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

Satış hacmi Türkiye’de yüzde 9,4 düştü

İkinci çeyrekte faaliyet alanlarında bir kısmı iş planlarında öngörülen, bir kısmı ise beklenenden daha büyük etki yaratan çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını söyleyen Başarır, “Buna bağlı olarak satış hacmimiz, Türkiye’de yüzde 9,4 ve uluslararası operasyonlarda yüzde 8,6 düşüş kaydetti. Pakistan’daki makroekonomik zorluklar, hane halkı üzerinde önemli etki yaratarak tüketim alışkanlıklarında değişime yol açtı. Buna ek olarak, tüketim vergisinin beklenmeyen şekilde artışı, planlanan seviyeden daha fazla fiyat artışını zorunlu kılarken, bu durum satış hacmini de olumsuz etkiledi. Türkiye ve Pakistan’ın kaydettiği hacim düşüşü, Orta Asya’da kaydedilen çift haneli hacim büyümesi ile kısmi olarak dengelendi.” dedi.

Fitch Ratings, notunu yükseltti

İkinci çeyrekte yayınladığı kredi raporunda, Fitch Ratings, CCI’ın 2022 yılında neredeyse iki katına çıkan net satış gelirleri ile Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kârının not artışında etkili olduğuna dikkat çekti.

Şirketin güçlü finansal ve operasyonel performansının kanıtı olarak Fitch Ratings’in CCI'ın Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu bir kademe artırarak BBB'ye yükselttiğini kaydeden Başarır, “Bu not, ana pazarlarımızda süregelen sıkıntılara ve zorlu makroekonomik ortama rağmen sağlam finansal ve operasyonel performansımızın bir kanıtı. Dijital olarak etkinleştirdiğimiz çok kanallı stratejimizin, güçlü icra yeteneklerimizin ve yenilikçi ürün portföyümüzün önümüzdeki dönemlerde de büyümemizi hızlandırmaya devam edeceğinden eminim.” ifadelerini kullandı.

CCI’ın bilgi birikimi ve ayak izini yeni coğrafyalara taşımak için iyi bir konumda olduğunu belirten Başarır, bu kapsamda Coca-Cola Bangladesh Beverages ile öngörüşme yaptıklarını aktardı.