Çolakoğlu, ihracatta 3 milyon tonu aşacak

Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da önde gelen üreticileri arasında yer alan Çolakoğlu Metalurji, aynı zamanda Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 14’üncü sırada yer alıyor. 150’den fazla ülkeye ihracat yapan çelik devi, Türkiye’de hem yassı hem de uzun ürün üretebilen nadir imalatçılardan biri olarak konumlanıyor. Yıllık 4,5 milyon ton sıcak haddelenmiş rulo ve 1 milyon ton inşaat çeliği üretim kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Çolakoğlu Metalurji Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Erdem, “Kocaeli Dilovası’ndaki 2 tesisimizde, sahip olduğumuz ileri teknolojiler sayesinde, ultra düşük karbonlu çeliklerden yüksek mukavemetli çeliklere ve özel petrol boru çeliklerinden kompleks faz çeliklere kadar geniş bir ürün yelpazesinde üretim gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz yassı çelikler ile otomotiv, jant, makine imalatı, petrol ve boru sondajı, konstrüksiyon ve zirai aletler gibi birçok sektöre önemli katkılarda bulunurken, inşaat demirlerimizle de yapı sektörüne güvenilir ürün tedariki sağlıyoruz” dedi.

“2025 yılını 3 milyon ton ihracat ile kapatmayı hedefliyoruz”

Slab, kütük, sıcak haddelenmiş yassı çelik rulo ve betonarme için donatı çeliği olmak üzere hem yarı mamul hem de nihai mamul grupları ürettikleri bilgisini paylaşan Erdem, ihracattaki başarıya dikkat çekti.

Bugüne kadar 150’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını hatırlatan Erdem, Türk çeliğini tüm dünyada yaygın hale getirerek küreseldeki payını artırmayı nihai hedef olarak belirlediklerini söyledi. Erdem, ihracat ve dış pazardaki güncel duruma ilişkin yaptığı değerlendirmeyi şu sözlerle sürdürdü:

“2024 ve 2025 yıllarında faaliyetlerimiz Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Kuzey Amerika bölgelerine yayıldı. İngiltere, Almanya, ABD, İspanya, Mısır, Romanya, Bulgaristan, Norveç ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu 35’ten fazla ülkede etkin olduk. 2025 yılını 3 milyon tonun üzerinde ihracat ile kapatmayı hedefliyoruz.”

“2050’ye kadar net sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt ediyoruz”

“Geleceğin çeliğine hayat veriyoruz” vizyonu ile hareket ettiklerini vurgulayan Gökhan Erdem, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumlu olarak sorumlu üretim, insana ve topluma değer, sürdürülebilir büyüme ve kurumsal dayanıklılık ekseninde ilerliyoruz” dedi. Erdem, sözlerine şöyle devam etti:

“Yeşil çelik vizyonumuz ve iddialı sıfır emisyon hedeflerimizi, dijitalleşme ile bütünleştirerek, Türk çelik sektöründe dönüşümün öncülerinden biri olmayı hedefliyoruz. Şirketimiz, 2030 yılına kadar emisyonlarını yüzde 55 oranında azaltmayı, 2050 yılına kadar ise ‘net sıfır emisyon’ seviyesine ulaşmayı taahhüt ediyor. Bu hedef, sadece çevresel bir sorumluluk değil; aynı zamanda şirketimizin rekabet gücünü artıran stratejik bir vizyon.” Sosyal sürdürülebilirlik anlayışı kapsamında da iddialı adımlar attıklarını belirten Erdem, 2030 yılına kadar kadın çalışan oranını yüzde 25’e çıkarma hedefinde olduklarını hatırlattı.

Durgun geçen son iki yıl, dönüşüm yatırımlarını hızlandırdı

Sektörün dalgalı 2024 sonrası 2025 yılında da talep daralması sorunu yaşadığını belirten Gökhan Erdem, “2024 yılında Çin ve diğer Uzak Doğu Asya ülkelerinin Türkiye’yi hedef pazar olarak görmesi, yerli üreticiler üzerinde haksız bir baskı yarattı. Bu durum iç piyasada arz-talep dengesizliklerine ve fiyat oynaklıklarına sebep oldu. 2025 yılı da benzer bir seyir izledi. Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve talep daralmalarına rağmen Türk çelik sektörü dayanıklılığını korudu. Yerli üreticiler, önceki yılın tecrübelerinden güç alarak üretim süreçlerinde verimliliği artırdı. 2025 yılı boyunca da sektörde yenilikçi yatırımlar, yeşil dönüşüm projeleri ve dijitalleşme adımları hızlandı ve Türk çelik sanayisinin küresel rekabette konumunu daha da sağlamlaştırdı. Çolakoğlu Metalurji olarak, 2024 ve 2025 yılları boyunca ulusal ve uluslararası fuarlarda yer alarak ürünlerimizi tanıttık ve Türk çelik sektörünün dünya çapındaki rekabet gücüne katkı sağladık” açıklamasını yaptı.

Türkiye, elektrik ark ocağı sayesinde avantajlı

Çolakoğlu Metalurji Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Erdem: “Çolakoğlu Metalurji olarak, ürün yönetimine odaklanan yenilikçi bir bakış açısıyla faaliyetlerimizi yürüterek en ideal özelliklere sahip, katma değeri yüksek çelik ürünleriyle dinamik yol haritamızı oluşturduk. Bu kapsamda 2023 yılında; sıcak sac hadde hanesi geliştirme ve kapasite artırımı yatırımları, dijitalleşme projeleri, S4HANA Projesi, buhar fanı kapasite artırımı, RGL sistemi gibi verimlilik artışı yoluyla sürdürülebilir büyümemize katkı sağlayacak projeleri hayata geçirdik ve sektörümüzdeki öncü pozisyonumuzu daha da güçlendirdik.”

Karbonsuzlaşmanın dünya ve Türk çelik sektörü için önemli bir dönüşüm süreci olduğunu söyleyen Gökhan Erdem, Türkiye’de yaygın olan elektrik ark ocağı (EAF) üretim yönteminin avantajlarına dikkat çekti. Çolakoğlu Metalurji olarak bu avantajı, yenilenebilir enerji kullanımı ve karbon emisyonlarını düşüren teknolojiler ile daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Erdem, “Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi politikaları, sektör için önemli bir dönüşüm fırsatı yaratıyor. Bu doğrultuda, karbon nötr hedeflerimize ulaşmak adına teknolojik yatırımlara ve gelişmelere odaklanıyoruz. Türkiye’nin sürdürülebilirlik yolculuğunda, bu yatırımların sektörümüzde sorumlu üretim anlayışını benimseyen kuruluşları öne çıkararak, çevre odaklı ve etkili bir dönüşümü hızlandıracağına inanıyoruz” dedi.