Coral Travel Group, yurt içi tüm destinasyonlarda artış hedefliyor

Türkiye’nin önde gelen turizm gruplarından olan ve 22 ülkede 37 şirketi ile 40 ülkedeki 90 destinasyonda hizmet veren OTI Holding ismini yeniledi. OTI Holding operasyonlarını, 30 yıllık sektör deneyimi ve kaliteli hizmet anlayışı ile Holding’in lokomotif ‘Coral Travel Group’ ismi ile sürdürecek.

Kuruluşundan itibaren tüm dünyada 30 yılda 30 milyondan fazla turiste hizmet veren Coral Travel Group, bu süreç zarfında Türkiye’de farklı pazarlardan 17 milyon turisti ağırladı. Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, Coral Travel Group olarak 2023 yılında başta Avrupa olmak üzere 13 ülkedeki tur operatörleri vasıtasıyla Türkiye’nin tüm destinasyonlarında artış hedeflediklerini belirterek,“Havayollarında 2023 yılı toplam hedefimiz olan 3,2 milyon koltuk kapasitesinin 1,8 milyonunu Türkiye’ye planlamaktayız. Sırasıyla Mısır, Yunanistan, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tunus gibi ülkeler de talep gören destinasyonlar arasında bulunmaktadır” dedi.

Türkiye 1,4 milyon turist ile lider konumda

Olumsuz dış faktörlerin olmadığı zamanlarda yılda ortalama 3 milyon turiste hizmet verdiklerini belirten Bektaş, “Grubumuz, 2022 yılını 2,35 milyon turiste hizmet vererek kapattı. Destinasyonlar arasında Türkiye 1.4 milyon turist ile lider konumda. Sırasıyla Antalya, Ege Bölgesi, İstanbul ve kayak bölgeleri ise en çok tercih edilen yerler oldu. Hizmet verdiğimiz pazarlara bakıldığında, kapasite olarak en çok turist gönderen pazarlarımız; Rusya, Polonya, Almanya, Baltık ülkeleri ve Türkiye olarak gerçekleşirken; en çok turist gönderdiğimiz ülkeler sırasıyla; Türkiye, Mısır, Yunanistan, İspanya ve BAE oldu. İçinde bulunduğumuz zor koşullarda bu rakamlara ulaşmamızda en önemli pay, Grubumuza ait direkt satış ofisleri ve 1500 franchise acentemize ait.” şeklinde konuştu.

Blok uçuşlar devam ediyor

Kış turizmi açısından belirledikleri hedeflerden bahseden Bektaş, şunları söyledi: “2022-2023 kış sezonu ile ilgili olarak kapasite planlamamızın ayrıntıları şu şekildedir; Rusya’dan, THY ve Pegasus ile Antalya’ya haftalık 32 uçuştan blok koltuk uçuşlarımız devam etmektedir. Kayak ve kültür turizmi kapsamında ise, Pegasus ile tüm uçak kapasiteleri tarafımızdan doldurulmak üzere haftalık 4 uçuş Kayseri’ye, 3 uçuş da Erzurum’a yapılmaktadır. Misafirlerimizin önemli bir kısmı Kapadokya’ya konaklamalı turlar da almaktadır. Rusya’dan İstanbul satışlarımız da aralıksız devam etmektedir. Polonya’dan Antalya’ya 5 şehirden haftalık birer uçuş yapılmaktadır. Almanya’nın 14 şehrinden Sun Express ile Antalya’ya blok koltuk uçuşlarımız devam etmektedir. Coral Travel Group olarak, 2023 yılında başta Avrupa olmak üzere 13 ülkedeki tur operatörleri vasıtasıyla Türkiye’nin tüm destinasyonlarında artış hedeflemekteyiz.”