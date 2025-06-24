Fibasigorta, Fi-Pati ile evcil hayvan sigortacılığında yeni bir dönem başlatıyor

Fibasigorta, evcil hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek ve sağlık harcamalarını karşılamak amacıyla Fi-Pati Evcil Hayvan Sigortası'nı satışa sundu.

Tüm veteriner kliniklerinde, polikliniklerde ve hayvan hastanelerinde geçerli olan ve 8 haftadan büyük kedi ile köpeklerin tedavi masraflarını karşılayan Fi-Pati, Fibabanka mobil, Fibabanka Şubeleri, Fibasigorta müşteri hizmetleri, Fibasigorta web sitesi ve Petsigortam web sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

Patili dostunuzun ihtiyacına uygun kapsamlı paket seçenekleri

Fi-Pati Maxi, Fi-Pati Mini ve Fi-Pati S.O.S teminat seçenekleriyle her bütçeye ve duruma uygun olarak evcil hayvan sahipleriyle buluşan sigorta, kedi ve köpeklerin sağlık giderlerini güvence altına alarak koruma sunuyor.

Fi-Pati Maxi, 8 hafta ila 12 yaş arasında olan tüm kediler ve 8 hafta ila 8 yaş arasında olan tüm köpeklerin, hastalık veya yaralanma sonucu maruz kalabilecekleri beklenmedik veteriner maliyetlerini karşılamak üzere tasarlandı. Fi-Pati Maxi kapsamında muayeneden biyopsiye, kan testlerinden radyasyon tedavisine kadar pek çok tedavi karşılanıyor. Üstelik tüm ırklar ve kalıtsal hastalıkları kapsıyor.

Fi-Pati Mini yaş sınırı olmaksızın 8 haftadan büyük kedi ve köpeklerin olası tüm hastalık ve yaralanmalarında tedavi masraflarını, Fi-Pati S.O.S ise tüm kaza ve yaralanmalara karşı patili dostlarınızın tedavi masraflarını karşılıyor. Poliçe kapsamında motorlu taşıt kazasından zehirlenmeye, kemik kırılmasından sıyrıklara kadar güvence sunuluyor.

Fi-Pati Türkiye’nin her noktasında

Evcil hayvan dostlarımızın sağlıklı bir hayat sürmesi için tüm ihtiyaçlarını gözeterek Fi-Pati sigortasını hayata geçirdiklerini vurgulayan Fibasigorta Genel Müdür Yardımcısı Buket Erşan şunları ekledi:

"Fi-Pati ile evcil hayvan sahipleri, sağlık hizmeti almak için artık sadece anlaşmalı kuruluşlara başvurmak zorunda kalmıyor. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm veteriner klinikleri, poliklinikler ve hayvan hastanelerinden hizmet alma, hatta kendi seçtikleri veteriner hekime gidebilme özgürlüğünün ve güveninin keyfini yaşayabiliyorlar. Ürünümüz, Türkiye'de tüm ırkları ve kalıtsal hastalıkları kapsayan tek evcil hayvan sigortası olma özelliğini taşıyor. Patili dostlarımıza ihtiyaçları olan tedaviyi ve sağlıklı bir hayatı sunmaya odaklanıyor, daha fazla evcil hayvan sahibinin en yakın arkadaşlarıyla mutlu bir ömür sürmeleri için çalışıyoruz. Fibasigorta'da geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimiz ile hayata değer katan çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz."