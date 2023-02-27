Cosco Shipping'in ro-ro gemisi Safiport'ta

Çin’in Shanghai Limanı’ndan 4 bine yakın Chery marka araçla yola çıkan Cosco Shipping’e ait ilk ro-ro gemisi Safiport’a ulaştı. Cosco Shipping Genel Müdürü Kıdemli Kaptan Song Shuquing ve ekibine, Safiport yetkilileri tarafından limanda plaket verildi.

Yaklaşık 4 bin Çin yapımı aracı taşıyan devasa bir ro-ro gemisi Cosco Shipping Car Carriers Co. Ltd. tarafından açılan ilk özel nakliye hattıyla Türkiye’de Safiport Limanı’na geldi.

Çinli marka Chery, Avrupa’ya hazırlık için Türkiye piyasasına beş yıl aradan sonra yeniden girdi. Türkiye’ye ilk olarak 2008’de giren ancak 2017’de pazardan çıkma kararı alan Çinli otomobil üreticisi Chery, beş yıllık bir aranın ardından geri dönerek Türkiye’de aracı kurum olmadan faaliyetlerini sürdürecek.