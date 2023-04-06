CVK Madencilik, halka arz geliriyle altın üretecek

CVK Madencilik, Tera Yatırım liderliğinde toplam 38 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 105 lira sabit fiyatla talep toplamaya başladı.

7 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 1,4 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere toplam 8,4 milyon TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü yaklaşık 882 milyon TL olacak.

8,4 milyon TL nominal değerli payların dağıtımının yapılacağı tahsisat grupları ve tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yüzde 70, şirket çalışanları yüzde 5, yurt içi kurumsal yüzde 15 ve yurt dışı kurumsal yüzde 10 olarak belirlendi.

Yurt içi bireysel talepleri tüm konsorsiyum üyeleri tarafından toplanacak olup, eşit dağılım yapılacak. Şirket çalışanlarının, yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcıların taleplerini ise yalnızca konsorsiyum lideri Tera Yatırım toplayacak. Talep toplama yarın sona erecek.

Net kârını yüzde 692 artırdı

2022 yılında ihraç ettiği 150 bin ton krom madeni ile Türkiye'nin en büyük krom madeni ihracatçıları arasında yer alan CVK Madencilik, 2022 yılında net satışlarını yüzde 234 oranında artırdı ve 967 milyon 43 bin 250 TL ciro elde etti. Net kârı ise yüzde 692 artışla 331 milyon 740 bin 637 TL’ye ulaştı.

Altın üretimi yapacak

Türkiye'nin yüksek kaliteli krom, kurşun, çinko, bakır, manyezit cevherlerini üreten CVK Madencilik, Balıkesir Sarıalan mevkiinde 7 yıl boyunca gerçekleştirdiği arama faaliyetleri doğrultusunda ciddi bir altın rezervi elde etti. 2025 yılına kadar üretim tesisini kurmayı hedefleyen şirket, 4 yıl içinde 30 bin ons altın üretmeyi planlıyor. CVK Madencilik, tesisin enerjisini de yenilenebilir kaynaklardan sağlamak amacıyla GES yatırımı planlıyor.