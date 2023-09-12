CW Enerji, Sunteks Dokuma için GES kuracak

CW Enerji, Sunteks Dokuma ile güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye göre CW Enerji, Ağrı'da yer alan bir araziye 7 bin 500 kWe kapasiteli GES kuracak. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, sektörde en yeni teknolojileri geliştirmeye ve kullanıcıların enerji ihtiyacına kalıcı çözümler üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Bu çerçevede Sunteks Dokuma ile de güzel bir iş birliği yaptık. Buna göre, Sunteks Dokuma ve firmamız arasında GES kurulumu konusunda sözleşme imzalandı. Firma ile Ağrı'da yer alan bir araziye 7 bin 500 kWe kapasiteli GES kurulumu konusunda toplam KDV hariç 7 milyon 436 bin dolar tutarlı GES kurulumu sözleşmesi imzaladık. Anlaşmamız iki firma için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Sarvan, Türkiye'nin her yerinde projeler üretmeyi ve sektörün ihtiyaç duyduğu çözümleri sunmayı sürdüreceklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Sürdürülebilir büyüme anlayışı çerçevesinde sürekli kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Son teknolojiyi yakından takip ederek, AR-GE merkezimizde geliştirdiğimiz çalışmalarımız neticesinde sektörün ihtiyaçlarına göre inovatif ürünler geliştiriyoruz. Ülkemizin enerji alanında bağımsızlık kazanması için yenilenebilir enerji yatırımları çok büyük önem taşıyor. Sanayicilerimiz de güneşten gelen enerjiyi fabrikaları için büyük bir verimlilik unsuruna dönüştürüyor. Buna katkıda bulunduğumuz için gururluyuz.”