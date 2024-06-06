CW Enerji’den güneş paneli satış anlaşması

CW Enerji, güneş paneli ürünü için 1,5 milyon dolarlık yeni anlaşma imzaladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni iş anlaşmaları çerçevesinde CW Enerji ile yurt içinde yerleşik müşterisi arasında, şirketin ürettiği güneş paneli ürününün satışı için anlaşma sağlandı.

Konuya ilişkin konuşan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Son olarak güzel bir anlaşma daha yaptık. Bu anlaşmaya göre şirketimiz ile yurt içinde yerleşik müşterimiz arasında, şirketimizin üretmiş olduğu güneş paneli ürünü için toplamda KDV hariç 1 milyon 528 bin 409,75 dolar tutarında ürün satışı konusunda anlaşma sağlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamayı sürdürüyoruz”

Sarvan, CW Enerji olarak, yerli ve milli olarak ürettikleri güneş panelleri ile sektöre önemli bir katkıda bulunduklarını ve daha yaşanabilir bir çevre için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Güneş enerji sektöründe güçlü anlaşmalara imza atmaya devam edeceklerini belirten Sarvan, şunları kaydetti: "Kendimizi sürekli geliştirerek ve gelişen teknolojiyi yakından takip ederek daha sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamaya devam ediyoruz. Ülkemizin enerji alanında bağımsızlık kazanması için yenilenebilir enerji yatırımları çok büyük önem taşıyor. Bu bilinçle hareket ediyoruz ve yaptığımız her anlaşma ile ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. 'Güneşin Olduğu Her Yerde' vizyonumuzla katma değerli ürünler üreterek sektör adına kazanımlar sağlamayı sürdüreceğiz."