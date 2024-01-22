D-Marin, İtalya’daki marina sayısını 5’e çıkardı

D-Marin, yeni yatırımlarla bünyesindeki marina sayısını artırmaya devam ediyor. Marka, son olarak Liguria'da iki yeni marinayı bünyesine katarak İtalya'daki marina sayısını 5’e çıkardı. “Marina degli Aregai” ve “Marina di San Lorenzo”, D-Marin'in Akdeniz ve Körfez bölgelerindeki toplam marina portföyünü 26'ya çıkarıyor. Bu, D-Marin için iddialı bir genişleme yılı olarak planlanan sürecin ilk adımı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan D-Marin CEO'su Oliver Dörschuck, "Marina seçimimiz, Liguria kıyı şeridindeki en iyi yatçılık destinasyonlarından birinde yer alan Marina degli Aregai ve Marina di San Lorenzo'nun eklenmesiyle önemli ölçüde zenginleşti. Bu marinaları daha da geliştirmek ve müşterilerimize Akdeniz maceralarında uğrayacakları iki liman daha sunmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Marinalar, Riviera dei Fiori'de yer alıyor

D-Marin tarafından müşterilerine zenginleştirilmiş bir yatçılık deneyimi sunma misyonuna uygun olarak özenle seçilen bu marinalar, 58 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi Riviera dei Fiori'de yer alıyor.

Marina degli Aregai, 50 metreye kadar yatları ağırlayabilen 961 rıhtımıyla Liguria bölgesindeki en büyük marinalardan biri. Marinada 24 saat bağlama desteği, bir tersane, 20'den fazla mağaza ve restoranın bulunduğu canlı bir alışveriş kompleksi ve bir otel mevcut.

Marina di San Lorenzo, 40 metreye kadar olan tekneler için 268 rıhtıma sahip birinci sınıf bir marina. En son yatırımları arasında süperyat rıhtımlarının hizmete girmesi de yer alıyor. Marinada ayrıca spa ve özel plaj gibi otel olanakları da mevcut.