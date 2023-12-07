D-Marin, marina sayısını 24’e çıkardı

Arnavutluk’taki Vlora Marina, D-Marin'in Akdeniz ve Körfez bölgelerindeki 23 marinadan oluşan mevcut portföyüne katılıyor. Konuya ilişkin Vlora Marina ile ortaklık anlaşması imzalandı. Şu anda yapım aşamasında olan Vlora Marina’nın 2027 yılı başlarında tamamlanması planlanıyor. Vlora Marina, toplam uzunluğu 50 metreye kadar olan yatlar ve süper yatlar için yıl boyunca demirleme imkânı sunan 438 rıhtım ile ülkenin 426 kilometrelik kıyı şeridinde büyük bir beklentiyle özlenen premium marina olanaklarını sunacak.

Vlora Marina'nın kapsamlı premium teklifini tamamlayan, marinanın yanında uzanan 2 kilometrelik sahil boyunca uzanan geniş bir gezinti yolu planlanıyor. Gezinti yolunda restoran ve barlar, özel bir spa, perakende ve eğlence tesisleri yer alacak. Gelecekteki gelişmeler arasında sınırlı sayıda lüks apartman dairesi ve uluslararası standartlarda 5 yıldızlı otellerin inşası da yer alıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan D-Marin'in Birleşme ve Satın Almalar Direktörü Gyozo Lantos, "Vlora Marina ile kurduğumuz bu stratejik ortaklık yeni bir pazara atılan heyecan verici bir adım. D-Marin, Akdeniz'de yatçılık konusunda kararlı ve marina seçeneklerimiz, yat sahiplerinin bölgedeki yolculuklarının her adımında premium hizmetlerden yararlanmalarını sağlıyor. Bu yüksek potansiyelli yatçılık merkezini hayata geçirmekten ve deniz turizminin büyümesiyle Vlorë şehrini geliştirmekten heyecan duyuyoruz."