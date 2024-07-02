Damat Tween ile Hataylı minik öğrencilerden Milli Takıma büyük destek

Damat Tween, proje kapsamında öncelikle Hataylı öğrencilerden Türkiye Milli Futbol Takımı’na iletilmek üzere hayranı oldukları oyuncular için mektup yazmalarını ve resim yapmalarını istedi.

Okulun 4B ve 4C sınıfından öğrenciler, öğretmenleri Ahmet Vergili ve Mümtaz Zülkadiroğlu önderliğinde Türkiye Milli Futbol Takımındaki 40 oyuncu ile Teknik Direktör Vincenzo Montella ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop için hem mektup yazdı hem de resim çizdi.

Resim desenlerinden futbolcular için tişörtler hazırlandı

Öğrencilerin mektup ve resimlerini toplayan ünlü marka, ardından miniklerin çizdiği resim desenlerinden oluşan Damat Tween tişörtleri de tasarladı. Ünlü marka, son olarak hem mektup ve resimleri hem de Damat Tween tişörtlerini öğrencilerin hayranı oldukları futbolcularla buluşturdu.

Damat Tween, hem Kuzuculu Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencilerinin hayalini gerçeğe dönüştürdü hem de bu akşam 2024 Avrupa Şampiyonası (Euro 2024) kapsamında son 16 turu maçları çeyrek final yolunda Avusturya ile karşılaşacak Türkiye Milli Futbol Takım oyuncularımıza moral ve motivasyon aşıladı.

Aralarında Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Mert Müldür, Altay Bayındır ve Kerem Aktürkoğlu’nun da olduğu Milli Takım oyuncuları, minik öğrencilere sosyal medya hesaplarından duygulandıran teşekkür paylaşımlarında bulundu.

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından kendisine mektup yazan minik Aybüke’ye yönelik paylaşımında “Bir abin olarak şunu söylemek isterim, büyüyünce ne olmayı hayal ediyorsan çok çalış, çünkü “Kader, gayrete aşıktır” derler. Hayal etmekten asla vazgeçme” tavsiyesinde bulundu.