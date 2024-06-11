MEÜ Eğitim Fakültesi, Hatay’da köy okuluna kütüphane kazandırdı

MERSİN / EKONOMİ

Kütüphanenin açılış törenine Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar, Okul Müdürü Kamil Yogurucu, MEÜ öğretim üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Çeşitli kitapların hediye edildiği kütüphanenin kurdele kesiminin ardından açıklamalarda bulunan MEÜ öğretim üyelerinden Dr. Ramazan Karatepe ve Dr. Fatma Canan Durgungöz, “Bugüne kadar Mersin ve çevre illerdeki çok sayıda okulda öğrencilerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi, okulların fiziki imkânlarının iyileştirilmesi ve öğretim ekosisteminin zenginleştirilmesi için çaba gösterdik. Torunlarına çok sayıda kitap miras bırakmak isteyen ama depremde yaşamını yitiren Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sabit Kalabaz ve eşi Aysel Kalabaz anısına kurduğumuz kütüphaneyi, depremi çok ağır yaşayan Samandağ ilçesindeki okulumuza kazandırdık. Bu tür etkinliklerle hayatlarına dokunabilmeyi geleceklerine az da olsa bir katkı sunmayı hedefledik. Geleceğin öğretmen adayları olan öğrencilerimizin şimdiden toplumsal duyarlılık ve sorumluluk konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaya çalıştık” dedi.

“Kalplere ve hayallere dokunmaya çalışıyoruz”

MEÜ Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Yusuf İnandı ise öğrencilerin iyi şartlarda okumaları için köy okullarına destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Köy okullarının fiziki şartlarının diğer okullara oranla iyileştirmeye muhtaç olduğunu ifade eden İnandı, “Yaklaşık 20 yıl öncesine dayanan etkinliklerimiz ile köy okullarındaki çocukların kalplerine ve hayallerine dokunmaya çalışıyoruz. Okullarımıza ve öğrencilerimize imkânlarımız ölçüsünde destek olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.