Gaziantep sanayisi kadın istihdamı için harekete geçti

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu arasında, kadınların sanayide istihdama katılımını artırmak ve sanayinin nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak amacıyla başlatılan ‘’Sanayide Kadın Eli Projesi’’ için Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde iş birliği protokolü imzalandı.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada ‘’Sanayide Kadın Eli Projesi için bizler elimizden gelen tüm desteği vermeye hazır olduğumuzu bu imzalanan protokol ile belirtmekteyiz. Projenin verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak şehrimiz sanayisi için önemli bir adım olacaktır. Protokolün hayırlı olmasını diliyor, emek verip katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.’ dedi.