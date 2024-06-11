United Payment Money 20/20’de dev iş birliklerine yenilerini ekliyor

Türkiye’nin lider fintek şirketi United Payment, global arenada güçlü iş ortakları ile birlikte gövde gösterisi yapmayı sürdürüyor. Uluslararası arenalarda gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken United Payment, fintek alanındaki dünyanın en büyük etkinliklerinden Money 20/20’de bu yıl üçüncü kez stant açarak yer aldı.

4-6 Haziran tarihlerinde Amsterdam’da gerçekleştirilen etkinlikte United Payment geçen yıl olduğu gibi yine en büyük sponsorlar arasına ismini yazdırdı. 10 binin üzerinde katılımcının yer aldığı etkinlik boyunca United Payment, sektörün önde gelen temsilcilerinden pek çok ziyaretçiyi standında ağırladı. United Payment ayrıca, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi FinTek Komitesi’nin önderliğinde düzenlenen “DEİK Pavilyonu”nun da sponsorluğunu üstlendi.

United Payment en çok ilgi gören finteklerden biri oldu

Türkiye, Azerbaycan, Romanya, Gürcistan ve İngiltere’nin yanı sıra açılacağı yeni ülkelerle ilgili çalışmalara devam eden United Payment, operasyonlarını sürdürdüğü tüm ülke yöneticilerinin yer aldığı geniş bir katılımla Money 20/20’de hazır bulundu. 72 metrekare alanla etkinliğin en büyük standlarından birine sahip olan United Payment, çalışmalarıyla en çok ilgi gören şirketlerden biri oldu.

United Payment Money 20/20 etkinliğinde ayrıca Hollanda Büyükelçisi Selçuk İnal, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ve Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak’ı ağırladı. Beş farklı pazarda faaliyet gösteren United Payment’in başarı hikayelerini ve sektöre yön verecek önerilerinin paylaşıldığı toplantılarda, Türk fintek ekosisteminin globaldeki yükselişi ve finans ofisinden beklentileri üzerine verimli sohbetler gerçekleştirdi.

50’ye yakın Türk şirketi ile 500’ün üzerinde Türk katılımcı yer aldı

Etkinlik boyunca United Payment sponsorluğu ve DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi FinTek Komitesi önderliğinde hayata geçirilen DEİK Pavilyonu ile fintek alanında faaliyet gösteren startup’lar global firmalarla tanışma ve yurtdışına açılma konusunda önemli fırsatlar elde etti. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi’nin Fintech Komitesi Başkanı ve United Payment CEO’su İlker Sözdinler, “Türkiye fintek alanında gerek teknoloji altyapısı gerekse finansal yönden dünyanın en iyileriyle yarışabilecek düzeyde yer alıyor. Ancak Türk şirketlerinin global pazarlara açılma ve satış gücünü artırmaya yönelik bazı ihtiyaçları ve eksiklikleri söz konusu. Bu noktada DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Fintek Komitesi ülkemizdeki teknolojileri globale açma vizyonuyla hayata geçirildi ve çalışmalarını da kapsamlı olarak devam ettiriyor. Money 20/20 gibi fuarlar da finteklere ve startup’lara yurtdışına açılma konusunda önemli fırsatlar sunuyor. Money 20/20’de 500 metrekare üzerindeki stant alanına sahip 50’ye yakın Türk şirketi ile 500’ün üzerinde Türk katılımcı yer aldı. Bu kapsamlı katılım ve Türk şirketlerine gösterilen yoğun ilgi ülkemiz ve sektörümüz için umut verici gelişmelerin habercisi niteliğinde. Biz United Payment olarak daha önceki fuar deneyimlerimizde büyük partnerlerle önemli işbirlikleri elde ettik ve bölgesel açılım fırsatları bulduk. Bundan sonra da buradaki tecrübemizle Türk şirketlerinin önünü açmak istiyoruz” dedi.

"Azerbaycan’da e-para lisansını alan uluslararası ilk ve tek şirketiz"

İlker Sözdinler, Money 20/20 etkinliğindeki izlenimlerini de şu şekilde aktardı: “United Payment olarak bölgesel büyüme stratejimiz doğrultusunda Money 20/20 etkinliğini çok önemsiyor ve yıl boyunca bu fuar için ciddi bir hazırlık süreci gerçekleştiriyoruz. Bu sene de Money 20/20 için çok çalıştık, çok yorulduk ve çok verimli sonuçlar elde ettik. Standımızda görüştüğümüz ziyaretçiler tarafından özellikle Azerbaycan’daki ilk ve tek e-para lisansını alan uluslararası şirket olmamız büyük övgü ve yoğun ilgi ile karşılandı. Fuar boyunca da bu yönde pek çok soru ve işbirliği talepleri aldık. Azerbaycan’da iş yapmak isteyen birçok marka ile görüşmeler gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra Afrika pazarına da giriş yapma planlarımızı hayata geçiriyoruz. Büyük haberi sona sakladık: lider olduğumuz para transferi konusunda devler ligindeki oyuncularla partnerlik yapıyoruz, bu ligden çok önemli birkaç oyuncu ile daha kayda değer ilerleme sağladık, çok yakında haberlerini vereceğiz.”