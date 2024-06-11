Gaziantep yılda 10 bin ton alabalık yetiştiriyor

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Fırat Nehri ve Karkamış Baraj Gölü’nde alabalık yetiştiriciliği hakkında bilgi veren Karayılan, bölgede iki dönem halinde alabalık yetiştiriciliği yapıldığını ve kentte 22 alabalık yetiştirme tesisi bulunduğunu söyledi. Tesislerin üretim kapasitelerine değinen Karayılan, “İlimizde 1 adet 10 Milyon adet kapasiteli yavru kuluçkahanesi, 21 adet yetiştiricilik tesisi bulunuyor ve bu tesislerin kapasitesi 9.289 ton/yıldır” dedi.

Karayılan Kurban Bayramı öncesi fiyatlar hakkında bilgi verdi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Gaziantep’te kırmızı et fiyatları ve hayvan yetiştiriciliği hakkında da bilgi veren Karayılan, hava sıcaklıkları sebebiyle kentte meraların kalitesinin düşük olduğunu belirerek, “Şu an ilimizde canlı hayvan fiyatları, büyükbaşta 220 lira, küçükbaşta ise 200 TL. Kesim fiyatları; büyükbaşta 340 lira, küçükbaşta ise 345 lira. Ortalama kuşbaşı 600 lira, kıyma ise 550 lira. Gaziantep’te 196.000 büyükbaş, 821.000 küçükbaş hayvanımız olup, yarı kurak iklime sahip olan ilimizde meralarımızın kalitesi düşüktür. Kaliteli kaba yem açığı olduğundan hayvancılığımızın daha da iyi noktalara gelmesi kısıtlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’te yetiştirilen kurbanlıklar hakkında bilgi veren Karayılan, “2024 yılı için yaklaşık 13 bin büyükbaş, 70 bin civarında küçükbaş kurbanlık hayvanımız mevcut. 2023 yılında kurbanda kesilen hayvan sayımız 7.500 adet büyükbaş, 66 bin adet küçükbaş. 2024 yılı kurban bayramı öncesi Gaziantep’ten illere ne kadar hayvan gideceği ve diğer illerden de ne kadar kurbanlık geleceği şu an için belli değil fakat hayvan sayımızın yeterli olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.