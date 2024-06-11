ESTÜ Proje Fuarı’nda dereceye giren projelere ödülleri verildi

ESKİŞEHİR

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencilerinin dört yıllık birikimlerini içeren bitirme projelerini sergiledikleri, geleneksel Mühendislik Fakültesi Proje Fuarı ve Yarışması’nın 17.si, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgisi ile 2 YDYO Fuaye alanında gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Onur KAYA, Prof.Dr. Yunus Özdemir, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanife APAYDIN ÖZKAN, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Eskişehir Genç İş İnsanları Derneği (ESGİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Umut Rallas’ın katıldığı etkinlikte gençlerin heyecanı ve geleceğe olan umutları bir kez daha pekiştirildi.

Etkinlikte 71’i Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi ve 36’sı Sanayiye Yönelik Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi olarak Tübitak tarafından desteklenen 210 proje yarıştı. 24 farklı bölümün öğrencilerinin projeleri, alanında uzman jüriler tarafından değerlendirildi. Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin projeleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ’nden Prof. Dr. İlker Kıpçak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ’nden Çevre Yüksek Mühendisi Suzan Eroğlu Önpeker ve Turmet Endüstriyel Mineraller ’den Maden Mühendisi Umut Rallas’ın yer aldığı jüri heyeti ile değerlendirildi.

Etkinlik açılışında konuşma yapan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, çevre mühendisliği bölümü birincisine ESO tarafından 10 bin TL, endüstri mühendisliği bölümü proje birincisine de Lande firması tarafından 10 bin TL ödül verileceğini açıklayarak hem akademisyenlere hem de öğrencilere vermiş oldukları emekler için teşekkür etti.

Çevre Mühendisliği bölümünün proje değerlendirmelerinin başlangıcında açıklamalarda bulunan Turmet Endüstriyel Mineraller Genel Müdür Yardımcısı Umut Rallas şu açıklamalarda bulundu: “Her sene düzenlenen ve yakından takip ettiğimiz ESTÜ Proje Fuarı’nda bu sene Çevre Mühendisliği bölümünün jüri heyetinde yer almaktan mutluluk duyuyorum. Nazik davetleri için Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanımız kıymetli hocam Sn. Prof. Dr. Aysun Özkan başta olmak üzere tüm hocalarıma teşekkür ederim. Değerli hocalarımızın ve öğrenci arkadaşlarımızın büyük emeklerle hazırladıkları projeleri incelemek ve detaylı bilgi almak çok heyecan verici. ESO Başkanımız Sn. Celalettin Kesikbaş’ın açıklamış olduğu birincilik ödülü bizim için de güzel bir örnek oldu. Turmet Endüstriyel Mineraller olarak biz de ikinci ve üçüncü olacak projelere 5’er bin TL ödül vereceğiz. Ayrıca dördüncü ve beşinci olan projelere de Fikridea Networking Hub üzerinden Deneyim Haritası projemiz kapsamında mentorluk desteği vermek istiyoruz.”

“Sürdürülebilir gelecek, gençlik ile gelecek”

Açıklamasında gençliğe olan güvenine de dikkat çeken Rallas, “Şimdiden tüm öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyor ve vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyorum. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan genç kardeşlerimizle üretimin gücüne inanmaya devam edecek ve katma değerli üretimlere imza atmaya devam edeceğiz. Şimdiden tüm genç kardeşlerime kariyer yolculuklarında başarılar dileyerek, her şeyin gönüllerince olmasını temenni ediyorum. Her adımlarında kendi adıma bir ağabey olarak yanlarında ve destekçileri olacağımı bir kez daha hatırlatarak son söz olarak şunu da ifade etmek isterim; Sürdürülebilir gelecek, gençlik ile gelecek.”