Ulusal Çay Kongresi’nde Her Dem Toprak Projesi verileri sunuldu

Japonya, Sri Lanka, Pakistan, Tebriz ve uluslararası arenadan yetkililerin katılığı kongrede açıklamalarda bulunan Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı, 2016 yılında Tema Vakfı ve Doğuş Çay iş birliğinde hayata geçirilen “Her Dem Toprak İçin Projesi” ile uygulama bahçelerinde yüzde 37 oranında verim artışının gerçekleştiğini dile getirdi.

Kongreye katılanlar arasında; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Japonya Shizuoka Üniversitesi Çay Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Yoriyuki NAKAMURA, Tebriz Üniversitesi Prof. Dr. Roghieh HAJİBOLAND, Pakistan Ulusal Çay ve Katma Değerli Ürünler Araştırma Enstitüsü Dr. Farrukh Siyar HAMİD, Sri Lanka Çay Araştırma Enstitüsü Eski Müdürü/Çay Üretim ve Pazarlama Danışmanı Dr. Mohamed Thaha Ziyad MOHAMED, Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı, Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Çay İhtisaslaşma Koordinatörü Prof.Dr. Mete Avcı ve çok sayıda basın mensubu yer aldı.

“Proje ile yüzde 37 verim artışı elde ettik”

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Vakfın çay bahçelerinde uzun yıllar yoğun miktarda kimyasal gübre kullanımına bağlı asitleşme sorunu ve sağlığı bozulan topraklar konusunda başta çay üreticileri olmak üzere yöre halkını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Ayrıca Doğuş Çay iş birliği ile yürütülen proje kapsamında, uygulama bahçelerinde sürdürülebilir çay tarımının temelini oluşturan toprak sağlığının iyileştirilmesine yönelik örnek uygulamalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ataç, Doğuş Çay iş birliğiyle ortak hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalıştıklarını söyleyerek, "2016 yılında ‘Sürdürülebilir Çay Tarımı Eğitimleri’ düzenleyerek başladığımız projenin 8’nci yılındayız ve bugüne kadar çay topraklarında yaşanan sorunlar hakkında; üreticilere, kadınlara, çay eksperlerine, öğretmenlere, öğrencilere, din görevlilerine ve muhtarlara yönelik birçok eğitim düzenledik. Bu eğitim çalışmalarıyla yaklaşık15 bin kişiye ulaştık. 2018’e geldiğimizde çay topraklarının nasıl tekrar sağlığına kavuşturulabileceğini üreticilere göstermek için bahçelerde yapılan örnek uygulamalara başladık. 2018 yılında başladığımız birinci etap bahçeler ve 2021’de projeye dâhil ettiğimiz ikinci etap bahçelerdeki uygulamalar sonucunda ise 2023 yılında, komşu bahçelere kıyasla ortalama yüzde 37 verim artışı elde ettik. Her Dem Toprak İçin Projesi, çay tarımında toprak sağlığının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için temel bir adım oldu. Projede elde ettiğimiz başarılar, çay tarımının geleceği için umut verici bir adım." açıklamasında bulundu.

1 milyon kişi geçimini çay sektöründen sağlıyor

Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı ise çayın her toplum için sosyolojik ve ekonomik bir unsur olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin dünya çay tüketiminde birinci sırada yer almasına rağmen üretimde dördüncü sırada olduğunu belirtti. Ülkemizin Çin, Hindistan ve Kenya gibi ülkelerle birlikte çay üretiminde önemli bir rol oynadığını ifade ederek; " Ayrıca, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yapılan ölçümlerde 791.287 dekar alanda yaklaşık 205.118 üretici çay tarımı yapıyor ve ülkemizde çay, sudan sonra en çok tüketilen içecek. Ülkemizde bu sektörden 1 milyon kişi geçimini sağlıyor. TEMA Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğümüz ve 2024 yılında da devam ettirdiğimiz “Her Dem Toprak için Projesi” ile tarımsal bilinçlendirme ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla çay topraklarının iyileştirilmesini hedefliyoruz. Proje kapsamında, çay topraklarının sağlığını ve verimini artırmak için çeşitli uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Doğuş Çay olarak, çayın sürdürülebilir tarımını desteklemeye ve toprak sağlığını korumaya yönelik çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.