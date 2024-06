TCDD, İZBAN hat kirasına yüzde 350 zam yaptı, belediye tepki gösterdi

Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

Konuyu belediyenin meclis toplantısına taşıyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İZBAN’ın elektrik ve ray kirasından dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin TCDD’ye 911 milyon TL'nin üzerinde borcu oluştu. Bu zarar ve borcun en önemli nedenleri TCDD’nin yaptığı fahiş zamlar. TCDD kendi seferleri için de kullandığı bir hat için zam yapıyor. Seferlerde gecikmelerin en büyük nedeni o hatta sokulan şehirlerarası yolcu ve yük trenleri. İZBAN trenleri, TCDD trenleri geçsin diye bekliyor. Bilet fiyatlarını artırmamışız, millete yük olmasın demişiz. TCDD bu ortamda İZBAN’ın borç yükünün artmaması için fedakarlık yapmalı. Ama 'ray kirası' olarak aldığı parayı bir senede üç buçuk kat artırıyor. Belediye bunları özel işinde kullanmıyor, halkın taşımacılığında kullanıyor. Bu zararın büyümesine değil, küçülmesine katkı koyulması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Bu olumsuzlukların insaflı bir şekilde düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Tugay, “Bunu yapmıyoruz diyorlarsa çift başlılık ortadan kalksın. Dosyamı hazırladım. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’ya gideceğim. Bunları anlatacağım, desteğini isteyeceğim. İZBAN, TCDD’nin bu tavrıyla belini doğrultamaz. Bizim bilet fiyatlarını 50 lira yapmamız lazım ki İZBAN kurtulsun. Böyle olursa ortaklık bozulur. Ya onların her şeyi bize ya da bizim her şeyi onlara devretmemiz lazım. Bir lira kazanıyorsunuz iki lira harcıyorsunuz, buna para mı yetişir? Bütün yük bizim üzerimizde. 4 tane yeni istasyon yapıyor İZBAN. Her biri 250 milyon TL’den 1 milyar TL. Bunların hiç mi kıymeti yok? Ben bu haksızlığa itiraz ediyorum.” ifadelerini kullandı.