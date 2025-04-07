Gemlik, Yeşil Gıda OSB ile sanayide yeşil dönüşümü başlatacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Gemlik TSO Başkanı Hamaloğlu, OSB planlama sürecinin devlet desteğiyle ilerlediğini belirterek, sürecin 2-2,5 yıl içinde kazma vurularak başlayacağını açıkladı. Projede 100 ila 150 işletmenin faaliyet göstereceğini ve yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlanacağını ifade eden Hamaloğlu, bu iş gücünün yüzde 70’inin kadınlardan oluşacağını belirtti. Projenin toplam yatırım değerinin 1,5 milyar dolar olduğunu söyleyen Hamaloğlu, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası’nın Türkiye’deki yeşil sanayi projelerine 2025 yılı için toplam 950 milyon euro hibe vereceğini ve bu hibelerden faydalanmayı planladıklarını vurguladı. Hasan Hamaloğlu, Gemlik Yeşil Gıda OSB’nin sadece ilçe ve Bursa ile sınırlı kalmayacağını, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir model oluşturacağını vurguladı. Gıda OSB’nin tamamlanmasının ardından Tarım OSB projesinin de hayata geçirilmesi planlanıyor. Hamaloğlu, bu proje ile gıda sanayicileri için güçlü bir tedarik zinciri oluşturacaklarını belirterek, “Tarım alanlarında çiftçilerimizin üretimini artırarak, işlenen tarım ürünlerini katma değeri yüksek gıda ürünlerine dönüştüreceğiz. Böylece hem çiftçilerimizi hem de sanayicilerimizi destekleyerek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamış olacağız. Bu projeyle dışa bağımlılığı azaltarak, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na tam uyum sağlayacağız. Doğalgaz ve mazot gibi fosil yakıtları kullanmadan, tamamen yenilenebilir enerjiye dayalı bir sanayi bölgesi oluşturacağız. Bu sayede hem çevreyi koruyacağız hem de sanayicilerimize uluslararası pazarlarda avantaj sağlayacağız” diye konuştu.

Avrupa Yeşil Mutabakatı'na tam uyum

Hamaloğlu, Gemlik, Bursa ve diğer şehirlerdeki gıda sanayicilerinden talepler almaya başladıklarını kaydederek, “Gelen talepleri üç farklı kategoriye ayırdık. “Gemlik ve Bursa’dan gelen talepler, şehir dışı talepler ve yurtdışından gelen talepler olarak değerlendirme yapıyoruz. Bunun için derneğimizi ve dernek bünyesinde bir iktisadi işletme kurduk. Satış vaatli ön sözleşme yöntemiyle tahsis sürecine başladık” dedi. Gıda OSB’ye siyasi partiler ve sanayicilerin tam destek verdiğini vurgulayan Hamaloğlu, OSB’nin en önemli kriterlerinden birinin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlamak olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği’nin fosil yakıt kullanımı konusunda sıkı tedbirler aldığını hatırlatarak, “AB, fosil yakıtlarla üretim yapan firmalara ek ihracat vergileri getireceğini açıkladı. Ancak yenilenebilir enerjiyle üretim yapan firmalar teşvik edilecek. Biz de OSB’mizi bu vizyonla kurarak sanayicilerimizin dünya pazarında rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz” bilgisini verdi. Gıda OSB’nin enerji ihtiyacını büyük ölçüde güneş, rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağını belirten Hamaloğlu, “İşletmelerin en büyük gideri enerji maliyetleri. Ancak biz sanayicilerimize kendi enerjisini üreten bir sistem sunarak bu maliyetleri minimuma indirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşil Gıda OSB, kamuoyunu böldü

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, ilgili organize sanayi bölgesinin yüksek katma değerli veya stratejik bir sanayi yatırımı olmadığını, aksine gıda sanayi bölgesi olarak planlandığını belirterek ilçeye düzensiz göç getirmesinin yanı sıra çevre kirliliğini de artıracağını söyledi. Gemlik’te 1 serbest bölge, 4 liman ve 200'ün üzerinde büyük sanayi kuruluşu bulunduğunu belirten Akkuş, “Bu kadar sanayi tesisinin bulunduğu ilçemizde, özellikle tarım arazileri üzerine kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi, Gemlik Zeytini başta olmak üzere tarım alanlarına ciddi zararlar verebilir. Sanayiye karşı değiliz. Gemlik’te lisanslı depoculuğun olduğu en kıymetli markamız olan Gemlik Zeytini’ni bir üst lige çıkartacak olan Zeytin İhtisas Sanayii gibi projeleri konuşabiliriz. Şehir içinde faaliyet gösteren mermerciler, demir doğramacılar, araba tamircileri ve marangozlar gibi gürültü ve çevre kirliliği yaratan esnaf gruplarını bir araya toplayacak yeni bir küçük sanayi sitesi kurulmasını da destekleyebiliriz” dedi.