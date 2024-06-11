TERA, ihracatta güvenli erişim için ürünlerin bozulmamasını sağlıyor

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Savunma sanayisinden otomotive, tekstilden gıdaya kadar hemen her sektöre yönelik yerli ve milli nem, oksijen ve etilen emicileri ithal rakiplerine göre çok uygun fiyata ihracatçıların kullanımına sunan TERA, Milli Savunma Bakanlığı’ndan onaylı ürünleri ile dikkat çekiyor.

Gaziantep Halı Fuarı’nda yer alan TERA, burada ürettiği ürünleri ihracatçıya tanıttı. Ankara Saray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki modern tesislerinde üretim yapan TERA, Milli Savunma Bakanlığı’nın onaylı tedarikçileri arasında yer alıyor. TAİ, ASELSAN ve Baykar gibi Türkiye'nin gözbebeği kuruluşlarının tedarikçisi olan TERA, nem ve oksijen emici üretimi yapan tek yerli firma olma özelliğini taşıyor.

TERA, halı fuarının gözdesi oldu

Gaziantep Halı Fuarı'nda ürünlerini tanıtan TERA Bilişim ve Kimya Teknolojileri ihracatçı firmalardan büyük ilgi gördü.

Fuarı değerlendiren TERA Bilişim ve Kimya Teknolojileri firmasının CEO'su Mustafa Takmaz, "Gaziantep Halı Fuarı'nda beklediğimizin üzerinde büyük bir ilgiyle karşılaştık. TERA, olarak Gaziantep'teki halı üretimi ve ihracatı yapan önemli firmalarla çalışıyoruz. Ancak sektörün bu ürüne büyük ihtiyacı var. Çünkü ürünümüz halının uzun süren uluslararası taşımacılık sırasında küflenmesini dolayısıyla bozulmasını önlüyor. Fuarda henüz ürünlerimizi kullanmayan halı ihracatçılarına ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduk. Büyük ilgi gördük. Bu arada fuara yurt dışından katılan firmalar da ürünlerimize büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda bayilik başvurusu aldık. Fuarın da etkisiyle halı sektöründeki pazar payımızda önemli artış olacağını düşünüyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan onaylı ürün

TERA Bilişim ve Kimya Teknolojileri Genel Koordinatörü Tarık Kahvecioğlu, başta nem alıcı silika jel olmak üzere üretilen ürünler, sektörün genel durumu ve hedeflerle ilgili açıklamada bulundu. Nem alıcı silika jelin ihracatçılar için hayati önem taşıyan bir ürün olduğunu ifade eden TERA, Bilişim ve Kimya Teknolojileri Genel Müdürü Kahvecioğlu, "Bu ürünümüz uluslararası taşımacılıkta koli, sandık ve konteynır işlerinde ürünlerin bozulmasını ve korozyondan etkilenmemesini sağlıyor. Tüm dünyada taşımacılıkta kullanılan bu ürün ihracatçı için elzemdir" dedi.