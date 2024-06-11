ITM 2024 Fuarı, 66 bini aşkın ziyaretçi ile rekor kırdı

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş ve Teknik Fuarcılık A.Ş. ortaklığı, Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) iş birliğiyle düzenlenen ITM 2024 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı, 4-8 Haziran 2024 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 120 bin metre karelik bir alanda 13 salonda düzenlenen ITM 2024 Fuarı; gerek katılımcı ve ziyaretçi sayısı gerekse de makine satışlarıyla yeni rekorlara imza attı. 71 ülkeden 1385 firma ve firma temsilciliğinin katıldığı ITM 2024 Fuarı’nı %45’i yurt dışı, %55’i yurt içi olmak üzere 99 ülkeden 66.200 kişi ziyaret etti.

Vize serbestliği ülke çeşitliliğini artırdı

İstanbul’un ulaşım kolaylığı ve vize sorununun olmaması sebebiyle ITM 2024 Fuarı, dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçilerin geldiği ülkeler sırasıyla şöyle: Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Angola, Ermenistan, Avusturalya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Burkina Faso, Kanada, Çin, Kolombiya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır, Estonya, Etiyopya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, İrlanda, İtalya, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kore, Kosova, Kuveyt, Kırgızistan, Letonya, Lübnan, Liberya, Libya, Litvanya, Makedonya, Malezya, Morityus, Meksika, Moldova, Moğolistan, Karadağ, Fas, Hollanda, Nijerya, Umman, Pakistan, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Ruanda, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Kore, İspanya, Sri Lanka, Sudan, İsveç, İsviçre, Suriye, Tayvan, Tacikistan Tayland, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkmenistan, Tuvalu, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Amerika, Özbekistan, Vietnam, Yemen ve Zimbabve.

99 ülkeden ziyaretçi katılımcıları memnun etti

ITM 2024'ün İstanbul'da düzenlenmesi, ziyaretçi çeşitliliğini artırarak küresel iş birlikleri için ideal bir ortam sağladı. Türkiye, tekstil sektöründe önemli bir pazar olarak öne çıkarken bu çeşitlilik fuarın stratejik önemini daha da pekiştirdi. Katılımcı firmalar; özellikle vize sorunu nedeniyle Avrupa’daki fuarlara gidemeyen ülkelerdeki müşterileriyle ITM 2024 Fuarı’nda buluştukları için memnuniyetlerini dile getirdi. Sri Lanka, Uruguay, Peru, Trinidad ve Tobago, Ruanda, Burkina Faso, Mauritius, Moğolistan, Tuvalu gibi ülkelerden gelen profesyonel ziyaretçiler ve yatırımcılar, fuarın küresel çekim gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Makine satışları ve yeni iş birliklerine imza atıldı

ITM 2024 Fuarı, ziyaretçilerine ve katılımcılarına sunduğu geniş fırsatlarla bir kez daha sektördeki lider konumunu pekiştirdi. Fuara katılan firmalar; hem mevcut iş ilişkilerini güçlendirdi hem de yeni iş fırsatları yarattı. Katılımcılar, fuarın ilk gününden itibaren ziyaretçi akınına uğrayarak makine satışlarına başladı ve önemli iş birliklerine imza attı. Bu dinamik ortam, sadece katılımcılar için değil aynı zamanda 2022 yılının Eylül ayından bu yana duraksama yaşayan tekstil makineleri sektöründe büyük bir canlılık yarattı. 5 gün süren fuar boyunca gerçekleştirilen makine satışları ve yapılan iş birlikleri, toplamda 1,5 milyar euroyu aşan bir iş hacmi oluşturdu. Bu muazzam ticaret hacmi, sektörün ve ekonominin ivme kazanmasında önemli bir rol oynadı.

Tekstil teknolojilerindeki en son yenilikler ITM 2024’te sergilendi

Bu yıl ‘Geleceği Keşfet’ mottosuyla gerçekleştirilen ITM 2024, alanında önce teknolojiler geliştiren yüzlerce üreticinin katılımı, küresel çapta yatırımcıların ve ticari heyetlerin ziyaretiyle adeta bir tekstil şölenine dönüştü. Katılımcılar, fuar süresince sergilenen en son teknoloji ve yeniliklerle tanışarak, sektördeki gelişmeleri yakından takip etme şansı buldu. Fuarı ziyaret eden firma sahipleri, yöneticiler, çalışanlar ve sektör temsilcileri; en son teknolojik yenilikleri ilk kez görme fırsatı yakaladı ve dünya lansmanlarına şahit oldu. Dokumadan örmeye, iplikten dijital baskıya, terbiyeden denime tekstilin her alanından yeniliklerin sergilendiği ITM 2024 Fuarı’nı ziyaret edenler; sürdürülebilir bir gelecek için inovatif, doğayı koruyan, dijitalleşmede öncü teknolojileri keşfetti. Fabrikalarında kullanacakları teknolojiler hakkında uzmanından bilgi alabilen firma sahipleri; yeni yatırımları için yol haritasını belirledi.

Birçok firma, ITM 2026’daki yerlerini şimdiden ayırttı

ITM 2024 Fuarı’nın ilk gününden itibaren beklentilerinin çok üzerinde bir satış grafiği yakaladıklarını ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi ağırladıklarını dile getiren pek çok firma yetkilisi, ITM 2026 Fuarı’ndaki yerlerini şimdiden ayırttı. Firmalar fuar süresince kayıt başvuru noktalarına giderek ITM 2026 için yoğun katılım başvurusu yaptı.