Danimarkalı denizcilik devine Türk CEO

Danimarkalı denizcilik şirketi XO Shipping A/S’de Kim Pihl’in yerine CEO’luk görevine getirilen isim Türk oldu. Ocak 2024’te XO’ya risk direktörü (CRO) olarak katılan yeni isim Sinan Utlu, Kasım 2024 itibariyle CEO görevine getirildiğini duyurdu.

"Can atıyorum"

Patronlar Dünyası'nın haberine göre sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Utlu, “XO; titizlik, dürüstlük ve derin bir sorumluluk duygusuyla karakterize edilen benzersiz DNA’sıyla ünlüdür. Bu güçlü temelin üzerine inşa etmek için can atıyorum ve ortak hedeflerimize ulaşmak için yetenekli ve profesyonel ekiple iş birliği yapmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

SinaN Utlu kimdir?

Copenhagen Business School’da ekonomi ve işletme yönetimi lisans eğitimi alan Utlu, yüksek lisansını da yine aynı üniversitede finans, yatırım ve muhasebe üzerine tamamladı. Kariyerine Telenor finansal analist olarak başlayan Utlu ardından Euler Hermes’de kıdemli risk sigortacısı ve Monjasa’da kıdemli kredi yöneticisi olarak görev yaptı. Ardından Maersk’e geçen Utlu burada son olarak risk direktörü olarak çalışıyordu. Aynı unvanla Ocak 2024’te XO Shipping’e geçen Utlu, Kasım 2024’te ise CEO’luk görevine getirildi.