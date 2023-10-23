Danimarkalı JYSK'dan Türkiye'ye yeni yatırım

Yabancı şirketlerin Türkiye’ye olan yatırımları her geçen gün artıyor. Bunlardan biri olan ve 2023 yılı Mayıs ayında ilk mağazalarını açan Danimarka merkezli ev eşyası perakendecisi JYSK, Türkiye yatırımlarını İstanbul Anadolu Yakasında açacağı üçüncü mağazası devam edecek.

İskandinav “hygge” tarzında ev ve yaşam ürünlerinin yanı sıra yatak ve uyku ürünlerindeki deneyimini daha çok müşterisi ile paylaşmayı hedefleyen JYSK, üçüncü mağazasını 14 Aralık’ta Tepe Nautilus’ta açıyor. Doğrudan yatırım ile açılan mağaza, bin 421 metrekare toplam alanı ile müşterilerine hizmet verecek.

“Mağaza sayımız artacak”

Romanya ve Bulgaristan’ın yanı sıra JYSK Türkiye’nin de Ülke Müdürü olan Alexandru Bratu, yeni yatırımlarına ilişkin şunları kaydetti: “Türkiye’deki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz, yıl sonuna kadar üçüncü mağazamızı da Aanadolu Yakasında çok merkezi bir lokasyonda açacağız. Önümüzdeki yıl da mağaza sayımız artarak devam edecek. JYSK Türkiye’de yapacağımız yatırımlar ile daha çok müşterilerimizi gerçek İskandinav deneyimi ile buluşturacağız ve gittikçe artan mağaza sayımız ile kolaylıkla erişebilir olacağız. Artık hem Avrupa Yakasında hem de Anadolu Yakasında birbirinden güzel tasarımları çok uygun fiyata sunuyor olacağız. Türkiyede’ki yeni mağazalar, müşterilerimize ilham veren ve kolay alışverişin yanı sıra keyifli bir deneyim sunmayı hedefleyen JYSK’un en güncel mağaza konsepti ile açılacak. Konsept, mağaza içi gezinmeyi ve ürünlere kolay erişimi mümkün kılarken; enerji tasarruflu aydınlatması ile ürünlerin daha dikkat çekici görünmesine ve açık kahverengi, ahşap görünümlü zemin dahil tüm mağazaya hakim olan nötr renkleri ile de yalın bir atmosfer oluşumuna olanak sağlıyor.”

İstanbul dışına da açılacak

Kısa bir süre olmasına rağmen, Türkiye’de elde ettikleri başarıdan memnun olduklarını ifade eden Bratu, “Çok geçmeden her semtte tüm müşterilerimizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Türkiye’deki yatırım kararımız İstanbul ile sınırlı kalmayacak. Planlarımız doğrultusunda İstanbul sonrasında çevre iller başta olmak üzere tüm Türkiye’de JYSK mağazaları ile İskandinav yaşam tarzını ve felsefesini müşterilerimiz ile buluşturmayı hedefliyoruz. İstanbul’daki üçüncü JYSK mağazası 14 Aralık’ta Tepe Nautilus AVM’de açılacak. JYSK Türkiye’nin toplam 45 ülkede 3 bin 300’den fazla mağazası bulunuyor." dedi.