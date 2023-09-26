Danone, medikal beslenme ürünlerini Türkiye’de üretecek

HİLAL SARI

Fransız gıda şirketi Danone, Lüleburgaz’daki üretim yerleşkesine yaptığı 450 milyon TL’yi aşkın son yatırım ile malnütrisyon tedavisinde kullanılan medikal beslenme ürünlerinin yerli üretimine başladı. Hammaddede yerlilik oranının yüzde 75’i bulduğu belirtildi. Dünyada 100 yılı aşkın, Türkiye’de ise 40 yıla yakın süredir faaliyetlerini sürdüren şirketin ana misyonu “Mümkün olan en fazla sayıda insana gıda yoluyla sağlık ulaştırmak” ve hedefi 2 yıl içinde üretim kapasitesini yüzde 50 artırıp, mevcut ihracatını 3 katına çıkarmak. Ayrıca bu yatırımla Danone Türkiye Lüleburgaz Üretim Yerleşkesi Danone’nin dünya genelinde hem sütlü ürünler, hem medikal beslenme ürünlerini üreten ilk hibrit fabrikası oldu.

“Dünyanın her yerinden yatırımcı geliyor”

Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuşmasında 6 Şubat’ta gerçekleşen depremin yaralarının sarılmasında Danone’ye verdiği destek için teşekkür etti ve “Yabancı yatırımlar gelmeye devam ediyor. Yatırımcıların bizi seçmesi tesadüf değil. Nitelikli iş gücümüz, konumumuz ve yatırımcı dostu iş ortamımız sayesinde dünyanın her yerinden yatırımcılar geliyor. Bugün de Danone’nin yaptığı yatırımlardan bir yenisini daha duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. Genelde aşırı, yetersiz ya da dengesiz beslenme olarak tanımlanan malnutrisyon, çocuklardan yetişkinlere kadar milyonlarca insanı etkiliyor” diye konuştu.

Danone Türkiye Genel Müdürü Cem Küçükcan ise konuşmasında özetle şunları söyledi: “Hedefimiz, üretim kapasitemizi 2 yıl içinde yüzde 50 artırırken, ihracatımızı ise 3 katına çıkararak Türk ekonomisine katkımızı ve yarattığımız sürdürülebilir değeri katlayarak artırmak. Danone Türkiye olarak; Türkiye’deki 6 üretim tesisimiz, Ar-Ge merkezimiz, Türkiye’nin dört bir yanında çalışan 2000’i aşkın Danoneli ile 20’nin üzerinde marka ve yenilikçi ürün portföyümüzü her yaştan tüketiciyle buluşturuyoruz.”

Fabrikada kurulan Ar-Ge merkezinin Türkiye için önemine değinen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ise, “İlaç kapsamında değerlendirilen, katma değeri yüksek ve özel nitelikli bu ürünlerin yerlileştirilmesi ve bu tesisin bölgesel bir üretim merkezi olarak çevre ülkelere ihracat yapacak olması ülkemizin üretim hedefleri ile aynı doğrultudadır. Invest in Türkiye” mesajımızı sıklıkla duyurduğumuz bugünlerde ülkemizin yatırım ortamına güvenerek yatırım yapan Danone ailesini tebrik ederiz. Buradaki Ar-Ge merkezi de çok değerli. Biz yabancı yatırımcılarımızdan bunu bekliyoruz. Bu güçlü Ar-Ge faaliyetleri için de teşekkür ederiz.”

■ CARİ AÇIĞI AZALTMAYA DESTEK OLACAK

Danone Türkiye Genel Müdürü Cem Küçükcan’ın ve Danone Global Operasyonlar Başkanı Sayın Vikram Agarwal’ın açılış etkinliğinde verdiği bilgilere göre: Danone tarafından yapılan bu kritik yatırım ile, medikal beslenme ürünlerinin ülkemizde yerli üretimine katkı sağlanmış olacak. Krizlere rağmen bu dönemde stratejik önemi giderek artan gıda, 22 milyar dolarla toplam ihracatımızda (2022’de 254 milyar dolarla rekor kırılmıştı) çok önemli bir yere sahip. Ayrıca, ülkemizde üretilen medikal beslenme portföyü iç pazardaki ihtiyaca cevap vermenin yanı sıra; İngiltere, Macaristan, Slovakya ve Çekya’ya ihraç edilecek. Artarak devam edecek bu yatırım, ülkemizde cari açığın azaltılmasına önemli katkılar sağlayacak. Tesiste kullanılan hammaddelerin yerlileştirilmesi için yürütülen projeler ile yüksek iş hacmi oluşturacak. (Danone kaynaklarına göre şu anda hammaddede yüzde 75 yerlilik oranına ulaşıldı) Teknoloji, istihdam ve inovasyonun buluştuğu bir merkez niteliğinde olan bu tesiste kullandığı üretim süreci tasarımı sayesinde Danone yüzde 30 enerji tasarrufu sağladı ve bu süreç Danone’nin dünya genelindeki diğer tesislerine de örnek oluyor.