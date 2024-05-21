Dardanel'den 378 milyon TL kâr

Dardanel, 2023'ün finans raporu verilerini paylaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023'te 6,5 milyar TL ciroya ulaşan Dardanel, 1 milyar TL brüt kar ve 377,9 milyon TL kar elde etti.

Şirketin 2023 özvarlığı, önceki yıla oranla 0,3 milyarlık artışla 3,7 milyar TL'ye yükseldi. Böylece şirketin 2023'te özvarlığı ödenmiş sermayesi, 586 milyon TL'nin 6,5 katına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, beklenen bir sonuca ulaştıklarını kaydetti.

Hedeflerinin büyümek olduğunu belirten Önen, "Yenilikçi ürün geliştirme kabiliyetimiz, çevik yapımız ve güçlü yatırım altyapımız, 40 yıldır sektörümüzde lider olmamızın en büyük etkenleri. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte dünyanın en büyük deniz ürünleri üreticileri arasında ilk 5 arasında yer alma hedefimiz çerçevesinde, katma değerli ürünler üretmeye ve yenilikçi ürünlerimiz ile farklı coğrafyaları keşfetmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.