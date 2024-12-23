Dardanel'den Çanakkale'ye 11 milyon dolarlık yeni yatırım

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2022'de Türkiye'de üretimine başladığı paketli suşi markası Sushida ile Dardanel, üretim kapasitesini 50 milyon adede çıkarmayı hedefliyor.

Şirket, kentte gerçekleştireceği yeni fabrika yatırımlarının ilki olan suşi üretim tesisi için Çanakkale OSB'de 6 bin metrekarelik alan satın alarak çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, 40 yıldır girişimci ve yenilikçi ruhla hareket ettiklerini anlatarak, her biri yenilikçi ve öncü ürün çeşitliliğiyle kategorilerinde lider durumda olduklarını belirtti.

Güçlü inovasyon sayesinde ürün çeşitliliğinde sürekli artış içinde olduklarını kaydeden Önen, "Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 11 milyon dolarlık yeni yatırımımızla büyük beğeni toplayan Sushida markasıyla farklı çeşitlerde suşi üreteceğiz. Modern teknolojilerle donatılmış yeni yatırımımızı devreye almamızla istihdam rakamlarımız artacak. Fabrikamızı Dardanel’in 41. kuruluş yıl dönümü olan 16 Nisan 2025'te devreye almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.