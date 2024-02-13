DeFacto, Gürcistan'da mağaza sayısını 7'ye çıkardı

Dünyanın dört bir yanındaki mağaza sayısını her geçen gün artıran DeFacto, Gürcistan'ın Gori şehrindeki 826 metrekarelik yeni mağazasında hizmet verecek. Yeni mağaza ile markanın ülkedeki mağaza sayısı 7'ye çıktı.

Sida Kartli bölgesinin uluslararası standartlara sahip ilk alışveriş merkezi olan Gori Mall'daki yeni mağaza, kadın, erkek, çocuk ve bebek kategorilerindeki giyimden aksesuara kadar binlerce DeFacto ürününü moda severler ile buluşturmaya devam edecek.