DeFacto’ya Stevie’den altın ödül

İş dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen Stevie International Business Awards (IBA), bu yıl 20’nci kez İtalya’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Uluslararası ödülleri ile dünyanın en iyi markaları arasına adını yazdıran DeFacto, Stevie IBA’da altın ödülün sahibi oldu.

Stevie IBA’da ‘Yılın Kurumsal İletişim Ekibi’ dalında altın ödül alan DeFacto’nun Kurumsal İletişim Ekibi, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri, ulusal ve uluslararası etkinlikleri ve yenilikçi iletişim çalışmalarıyla 230’dan fazla jüri üyesi tarafından değerlendirilerek birçok ülkeden aday olan rakiplerini geride bıraktı.

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Stevie IBA ödül törenine katılan DeFacto Kurumsal İletişim ve PR Kıdemli Birim Müdürü Burcu Apaydın, “İletişim yaklaşımımız ile sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve toplumsal etki alanındaki çalışmalarımızın, Stevie IBA jürisi tarafından ‘Altın Ödüle’ layık görülmesi gurur verici.” dedi.