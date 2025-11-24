  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. DenizBank IAAF İstanbul Sanat Fuarı başlıyor
Takip Et

DenizBank IAAF İstanbul Sanat Fuarı başlıyor

Türkiye’nin önde gelen sanat etkinliklerinden IAAF İstanbul Sanat Fuarı’nın ana destekçisi DenizBank oldu. 4–7 Aralık 2025 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenecek DenizBank VI. IAAF İstanbul Sanat Fuarı, 3 Aralık’ta özel bir açılışla başlayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DenizBank IAAF İstanbul Sanat Fuarı başlıyor
Takip Et

DenizBank VI. IAAF İstanbul Sanat Fuarı; yerli ve yabancı sanatçıların resim, heykel, fotoğraf ve tasarım gibi farklı disiplinlerdeki klasik, modern ve çağdaş sanat eserlerini koleksiyoner ve sanatseverlerle buluşturuyor.

Kültür ve sanata erişimi artırmayı misyon edinen DenizBank’ın desteğiyle fuarın kapsamı genişletilirken, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunulması hedefleniyor.

DenizBank VI. IAAF İstanbul Sanat Fuarı’nda sergilerin yanı sıra söyleşi, panel ve özel koleksiyon sunumları da programda yer alacak.

Uluslararası katılımcılar, yeni galeri ve koleksiyonlarla fuarın önceki yıllara kıyasla daha yoğun geçmesi bekleniyor.

DenizBank IAAF İstanbul Sanat Fuarı başlıyor - Resim : 1

2024’ün en iyi kitaplarında ödüller sahiplerini buldu2024’ün en iyi kitaplarında ödüller sahiplerini bulduKültür-Sanat
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Marmara Adaları Yapay Resif Projesi, tür çeşitliliğini yüzde 21 artırdıMarmara Adaları Yapay Resif Projesi, tür çeşitliliğini yüzde 21 artırdıŞirket Haberleri
Mevduat faizinde oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Mevduat faizinde oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Ekonomi

 

Şirket Haberleri
Türkiye'nin iki dev tekstil firması iflas etti!
Türkiye'nin iki dev tekstil firması iflas etti!
CCC ve Siemens, enerji verimliliği için güçlerini birleştiriyor
CCC ve Siemens, enerji verimliliği için güçlerini birleştiriyor
Berlin’de ikinci şubesine hazırlanan SuperCoff, Avrupa’nın yeni kahve ritmini yakalıyor
Berlin’de ikinci şubesine hazırlanan SuperCoff, Avrupa’nın yeni kahve ritmini yakalıyor
İş dünyasında insan hakları için SEDEFED ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğu'ndan iş birliği
İş dünyasında insan hakları için SEDEFED ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğu'ndan iş birliği
Hepsiburada, gençleri yeşil ve dijital dönüşüme hazırladı
Hepsiburada, gençleri yeşil ve dijital dönüşüme hazırladı
Marmara Adaları Yapay Resif Projesi, tür çeşitliliğini yüzde 21 artırdı
Marmara Adaları Yapay Resif Projesi, tür çeşitliliğini yüzde 21 artırdı