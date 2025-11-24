DenizBank IAAF İstanbul Sanat Fuarı başlıyor

DenizBank VI. IAAF İstanbul Sanat Fuarı; yerli ve yabancı sanatçıların resim, heykel, fotoğraf ve tasarım gibi farklı disiplinlerdeki klasik, modern ve çağdaş sanat eserlerini koleksiyoner ve sanatseverlerle buluşturuyor.

Kültür ve sanata erişimi artırmayı misyon edinen DenizBank’ın desteğiyle fuarın kapsamı genişletilirken, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunulması hedefleniyor.

DenizBank VI. IAAF İstanbul Sanat Fuarı’nda sergilerin yanı sıra söyleşi, panel ve özel koleksiyon sunumları da programda yer alacak.

Uluslararası katılımcılar, yeni galeri ve koleksiyonlarla fuarın önceki yıllara kıyasla daha yoğun geçmesi bekleniyor.