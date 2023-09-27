Denizbank tahsili gecikmiş alacaklarını sattı
Denizbank, tahsili gecikmiş alacaklarının satıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.
Denizbank'tan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bankamızın kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından; 31.614.504 TL tutarındaki Ticari kredi portföyü 15 Eylül 2023 tarihinde Denge Varlık Yönetim A.Ş.'ye; 138.194.631 TL tutarındaki Bireysel 2 kredi portföyü ve 166.374.202 TL tutarındaki Tarım kredi portföyü 19 Eylül 2023 tarihinde Emir Varlık Yönetim A.Ş.'ye; 108.788.060 TL tutarındaki İşletme kredi portföyü 21 Eylül 2023 tarihinde Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'ye; 138.709.345 TL tutarındaki Bireysel 3 kredi portföyü 22 Eylül 2023 tarihinde Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye; 136.974.818 TL tutarındaki Bireysel 1 kredi portföyü 26 Eylül 2023 tarihinde Birleşim Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmış olup, alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci tamamlanmıştır. "