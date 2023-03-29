“Depreme karşı yapısal güçlendirmede bütünsel yaklaşım şart”

Mapei Türkiye Genel Müdürü Selman Tarmur, gündemde yer alan depreme karşı binalarda alınması gereken önlemler, bina güçlendirme çalışmaları, depreme karşı izlenmesi gereken yol haritaları ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük felakete neden olduğunu belirten Tarmur, “İki büyük depremin üzerinden bu kadar çok artçı gelmesi, depremde hasar gören binaların daha sonraki süreçte yıkılmasına neden oldu. Ülke olarak yaşadığımız bu felaket karşısında en önemli konumuz bölgeyi tekrar ayağa kaldırmak ve yaraları sarmak. Diğer dikkat etmemiz gereken konu ise Türkiye’nin deprem kuşağı üzerinde olan bir ülke olduğunun iyice farkına vararak diğer bölgelerde izlenecek yol haritasına karar vermek.” diye konuştu.

“Hızlı olmamız hayati önem taşıyor”

Türkiye’nin hemen her yerinin deprem kuşağında bulunduğuna dikkat çeken Tarmur, şunları kaydetti: “Marmara bölgesinde çok büyük bir deprem bekliyoruz. Bu kadar kalabalık şehirlerin ve bu kadar çok binanın olduğu yerde hızlı olmamız hayati önem taşıyor. Depreme karşı önlem alırken sadece binaların sorunlarını çözmek yetmeyecek. Dikkat etmemiz gereken viyadükler, otobanlar, tüneller, metrolar, kamu binaları gibi pek çok unsur bulunuyor. Yapısal güçlendirme çalışmalarında bu unsurlardan birini güçlendirmezseniz bile çalışmalar yarım kalır. Bu sebeple çözümlere bütünsel olarak bakmak gerekiyor.”

En hızlı alternatif: Yapısal güçlendirme

Beklenen depremlere karşı en hızlı çözümün yapısal güçlendirme çalışmaları olduğunu belirten Tarmur, yapısal güçlendirmeye ilişkin şunları aktardı: “Bir binayı yıkıp yeniden yapmak 1,5-2 sene arası bir zaman alıyor. Bu açıdan yapısal güçlendirme binanın durumuna göre 3 ila 6 ay gibi farklı zamanlarda bitirebiliyorsunuz. Öyle binalar var ki sadece bodrum katını güçlendirdiğinizde bile depreme dayanıklı hale gelebiliyor. Bu sebeple çok kısa sürede çok fazla sayıda güçlendirilebilecek bina mevcut. Binalar büyük olsa bile yapısal güçlendirme, yıkıp yeniden yapmaya göre çok daha kısa zamanda bitecek bir alternatiftir. İşin mali kısmına baktığımız zaman da daha ucuza mal edebiliyoruz. Bir diğer konu ise yapısal güçlendirmenin çevresel kirlilik yaratmadığı. Çünkü yıkıp yeniden yaptığınızda ortaya moloz sorunu da çıkıyor. Bunları da dikkate almak gerekiyor.”