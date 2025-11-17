  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Dev bankadan Burger King için Japonya adımı
Takip Et

Dev bankadan Burger King için Japonya adımı

Goldman Sachs, Burger King'in Japonya operasyonlarını Hong Kong merkezli özel sermaye şirketi Affinity Equity Partners'tan satın almak için görüşme yürütüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dev bankadan Burger King için Japonya adımı
Takip Et

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Hong Kong merkezli yatırım fonu Affinity Equity Partners'tan Burger King'in Japonya operasyonlarını satın almak üzere özel görüşme hakkı aldı.

Bu potansiyel anlaşmanın yaklaşık 452 milyon dolar değerinde olması öngörülüyor.

Nikkei gazetesinin haberine göre, Affinity Equity Partners'ın Goldman Sachs'a tanıdığı bu münhasır hak, Japonya fast-food pazarında önemli bir değişimin habercisi olarak yorumlanıyor.

Fenerbahçe, İngiliz yıldız Sancho ile masadaFenerbahçe, İngiliz yıldız Sancho ile masadaSpor

 

Şirket Haberleri
AJet'ten yeni rota: Biletler 79 dolardan satışa sunuldu
AJet'ten yeni rota: Biletler 79 dolardan satışa sunuldu
Vodafone'dan özel numara hizmetine yeni alan kodu
Vodafone'dan özel numara hizmetine yeni alan kodu
Migros/Özgür Tort: Gıda arz güvenliği için yerel üretime daha fazla destek verilmeli
Migros/Özgür Tort: Gıda arz güvenliği için yerel üretime daha fazla destek verilmeli
Otomotiv devi VADEN dünyanın iki büyük fuarında boy gösterdi
Otomotiv devi VADEN dünyanın iki büyük fuarında boy gösterdi
Havada heyecan dolu anlar: Filipinli yolcu THY uçağında doğum yaptı
Havada heyecan dolu anlar: Filipinli yolcu THY uçağında doğum yaptı
Sintek Group OYAK Çimento’nun kapasite artış projesinde görev alıyor
Sintek Group OYAK Çimento’nun kapasite artış projesinde görev alıyor