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Dev çip üreticisi TSMC’nin üçüncü çeyrek kârı beklentileri aştı

Tayvanlı çip üreticisi TSMC, üçüncü çeyrek net kârında piyasa beklentilerini aşan yüzde 54'lük bir artış açıkladı. Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC, Temmuz-Eylül net kârının bir önceki yılki 211 milyar Tayvan doları seviyesinden 325,3 milyar Tayvan dolarına yükseldiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Dev çip üreticisi TSMC’nin üçüncü çeyrek kârı beklentileri aştı
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Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi ve yapay zekâ uygulamaları için ileri teknoloji çiplerin lider üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), 2024 yılı üçüncü çeyrek kârı beklentileri aşarak yüzde 54 arttı.

Yapay zekada küresel talepteki artış, büyümede ana etkeni olurken, TSMC, 30 Eylül'de sona eren mali dönemde 325,3 milyar Tayvan doları (10,11 milyar dolar) net kâr açıkladı.

Analistler 300,2 milyar Tayvan doları kar beklentisinde olurken, şirketin üçüncü çeyrek geliri de yıllık bazda yüzde 36 artarak 23,5 milyar dolara ulaştı.

Yapay zeka talebi etkiliyor

Apple ve Nvidia gibi dev markalarla çalışan TSMC, yapay zekâ sektöründeki talep artışlarından direkt etkileniyor.

Şirket, üretim kapasitesini artırmak amacıyla milyarlarca dolar yatırım yaparken, üçüncü çeyrekte 6,4 milyar dolar sermaye harcaması yaptı.

TSMC'nin piyasa değeri yaklaşık 840 milyar dolara ulaşırken, küresel çip pazarındaki rekabette de Intel ve Samsung gibi devlerle yarışıyor.

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