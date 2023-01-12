Dev ihale Türk şirketin

Uganda hükümeti ülkenin en büyük demiryolu projelerinden biri olan 273 km'lik Malaba-Kampala standart hatlı demiryolu (SGR) projesinin ilk aşama sözleşmesi için Çinli şirketle olan sözleşmeyi fesh ederek Türk şirketi Yapı Merkezi ile niyet mektubu imzaladı.

Uganda hükümeti, hattın ilk aşamasının inşası için 2015 yılında China Harbour Engineering Company'yle (CHEC) sözleşme imzalamıştı. Uganda ve Kenya arasındaki Malaba sınır karakolundan başlayan hattın 2.2 milyar dolara mal olması bekleniyordu.

Ancak Çinli finansörler, Kenya'nın standart hatlı demiryolunun Uganda'yla bağlantıya geçebilirliği konusunda şüphe duydukları gerekçesiyle projeyi geçtiğimiz 8 yıl boyunca finanse etmedi.

SGR Proje Koordinatörü Perez Wamburu, şimdi Türk Yapı Merkezi firması ile bir mutabakat zaptı (MoU) imzalandığını söyledi. Şirketin, hükümetin inşaat teklifi talebine önümüzdeki birkaç hafta içinde yanıt vererek kesin sözleşme yolunu açması bekleniyor.

Projenin finansman modeli de değişebilir

Kampala, Tanzanya'nın SGR'sini inşa eden Yapı Merkezi'nin can çekişmekte olan projeyi finanse edecek ve hayata döndürecek İhracat Kredi Kuruluşlarını (ECA) devreye sokmak için kendi ağından yararlanması beklendiğinden, projenin finansman modelinin de değişeceğini söyledi.

Uganda hükümet yetkilileri, potansiyel finansörlerle yaptığı görüşmeler arasında geçen Eylül ayında Birleşik Krallık İhracat Fonu'nun (UKEF) SGR'nin 1.72 milyar dolarlık finansmanını içeren bir teklifle karşılaşmıştı.