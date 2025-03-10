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BİM'e Rekabet Kurulu'ndan yeni soruşturma!

BİM’den KAP'a yapılan açıklamada kendilerinin de aralarında bulunduğu perakende şirketleriyle tedarikçilere iki yeni soruşturma açıldığı belirtildi.

Haber Merkezi
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BİM'e Rekabet Kurulu'ndan yeni soruşturma!
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BİM Birleşik Mağazalar A.Ş’den (BIMAS) yapılan açıklamada, “Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir” denildi.

BİM, Rekabet Kurumu'nun soruşturma açmış olmasının cezai yaptırım ile karşı karşıya kalındığı ya da kalınacağı şeklinde yorumlanamayacağını bildirdi.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı şöyle denildi:

"Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir. 

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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