DFSK modelleri Türkiye’de satışa sunuldu
Çin’in büyük otomotiv üreticilerinden DFSK Motor, 2 benzinli SUV, 2 benzinli ticari ve 2 elektrikli ticari araçtan oluşan ürün gamının satışına başladı.
SHSFilo distribütörlüğünde Türkiye pazarına yeniden giriş yapan DFSK Motor’un Türkiye’de satışa sunduğu modellerin basın tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.
Hakan Şahsuvaroğlu ve Yunus Şahsuvaroğlu yönetimindeki SHSFilo, DFSK Motor’un, 2 benzinli SUV, 2 benzinli ticari ve 2 elektrikli ticari araçtan oluşan ürün gamının satışına start verdi.
Toplantıda binek ve ticari modellerin lansmana özel kampanyalı fiyatları da açıklandı. DFSK’nın binek modelleri Fengon 500 1,5 Premium SUV 1 milyon 175 bin TL’den, DFSK Fengon 5 1.5T Premium SUV ise 1 milyon 590 bin TL’den başlayan fiyatlarla showwromlardaki yerini aldı.
DFSK’nın hafif ticari araç ürün yelpazesinde yer alan Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli kamyoneti EC31 PRO tek kabin 1 milyon 140 bin TL’den sunulurken, diğer elektrikli van model EC35 PRO 1 milyon 150 bin TL’den satışa çıktı. C31 1.5 M/T PRO tek kabin pick-up 675 bin TL’lik fiyatıyla dikkati çekerken, bir diğer pick-up modeli C32 1.5 M/T PRO çift kabin de 720 bin TL’lik fiyat etiketiyle Türkiye pazarındaki rekabete katıldı.