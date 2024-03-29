DFSK Türkiye’ye yeni genel müdür

SHS Otomotiv Distribütörlüğünde Türkiye pazarına yeniden giriş yapan DFSK'nın Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Çınar Noyan getirildi. DFSK'dan yapılan açıklamaya göre, Satış Direktörlüğü görevine Barış Özkan, Pazarlama Direktörlüğü görevine Kağan Özsaraç atanırken, Satış Sonrası Hizmetler Direktörlüğüne ise Ömer Zafer Özak atandı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Noyan, 1995-2002 yılları arasında Nissan Otomotiv A.Ş.'de çeşitli görevlerde bulundu. Daha sonra Tofaş'ta Stratejik İletişim Koordinatörlüğü ve 2006-2009 yılları arasında Subaru Marka Direktörlüğü görevlerini üstlendi.

2020'den bu yana Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Genel Sekreteri olarak görev yapan Noyan, DFSK Türkiye'nin yeni Genel Müdürü olarak pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonlar dahil olmak üzere tüm Türkiye operasyonlarından sorumlu olacak.