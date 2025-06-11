Didem Aral, “ Hedefe kararlılıkla ilerliyoruz”

Bu yılın ilk beş ayının, küresel savunma sanayiinde jeopolitik belirsizliklerin yoğunlaştığı, teknolojik dönüşümün ise hızlandığı bir dönem olduğunu söyleyen Aral, Türkiye özelinde ise yerli ve milli üretim vizyonunun daha da derinleştiği, sektörel ekosistemin genişlediği bir tablo ile karşı karşıya bulunulduğunu söyledi. Didem Aral, “Küresel düzlemde yaşanan stratejik kırılmalar, savunma teknolojilerinin yalnızca güvenlik amaçlı değil; dış politika, ekonomik bağımsızlık ve uluslararası etki alanı açısından da belirleyici bir unsur olduğunu net biçimde ortaya koydu. Bu bağlamda, Türk savunma sanayiinin çevikliğini ve entegrasyon kabiliyetini artırması büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Samsun Yurt Savunma olarak bu dönemde hedefle kararlılıkla ilerlediklerini ifade eden Didem Aral, “ Canik’in ABD’de West Palm Beach tesisinde üretilen ürünlerin satışa girdiği, UNIROBOTICS’in 2024 yılında kalifikasyonlarını tamamladığı TRAKON TARGAN, TRAKON LITE ve TRAKON 30 kulelerinin satışa çıktığı, AEI Systems’ın da düşük geri tepmeli 30x113mm topunun teslimatlarının başladığı bir yıl olacak. Konsolide olarak 2025 yılı hedefimiz SYS Grup satışlarını 250 milyon dolara ve en kısa zamanda da 350 milyon dolar seviyesine çıkartmak. Bu hedeflere ulaşmak için 2020 yılında 165 milyon dolarlık yatırım planı yaptık ve 2025 Mart ayı itibari ile de bu yatırımın 110 milyon dolarlık kısmını tamamladık. ABD’deki yeni fabrikamız yanında, AEI Systems tesislerinin modernizasyonunu tamamladık. Samsun’da dördüncü fabrikamızı, İstanbul’daki merkez binamız ve CANiK Academy’nin tesislerinin kaba inşaatını bitirdik. 165 milyon dolarlık yatırım planımız 2027 sonunda tamamlanmış olacak. “

CANiK, kapılarını geleceğin mühendislerine açtı

Öte yandan Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek öğrenciler arasında köprü kurmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Hezarfen Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı’nın da sponsoru olan CANiK’in de bünyesinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma, kapılarını öğrencilere açtı.Yüksek teknolojiye dayalı tesislerini gezen gençler, uzmanlardan sorularına yanıt bulma fırsatı yakaladı.

Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu, Hezarfen Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı ile taçlandırmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi. SYS Grup olarak, Milli Mücadele’nin başlangıç noktası Samsun’da, geleceğin teminatı gençlere ilham olmak ve potansiyellerini yerli ve milli imkanlarla buluşturmanın kendileri için bir sorumluluk olduğunu ifade eden Didem Aral, şunları söyledi:

“Hezarfen Projesi, Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay teknolojilerindeki gücünü gençlerimize göstererek, onların bu alanlarda liderlik etme hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. CANiK olarak, yüksek teknolojiye dayalı tesislerimizde gençlerimizi ağırlamak, onlara uzmanlarımızla birebir iletişim kurma fırsatı sunmak ve kariyer yolculuklarında rehber olmak bizleri heyecanlandırıyor. Gençlerimizin ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak için yaptığımız çalışmaların parçaları olmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz. 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde, gençlerimize inancımızı bir kez daha vurguluyor, onların yenilikçi fikirleriyle ülkemizin küresel arenada daha da güçleneceğine olan sarsılmaz güvenimizi ifade ediyoruz. Bu vesileyle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”

Türkiye'yi temsil edecek olan 6 takımdan biri oldu

Öte yandan Canik’in kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında destek olduğu VEX Robotik Türkiye Şampiyonası’nda TED Samsun Koleji robotik takımı olan TED Samsun Robotics Teams, Mükemmellik Ödülü’nü kazanarak Amerika’da düzenlenecek VEX World Championship’te okulu ve Türkiye'yi temsil etti. Tüm kategorilerde en iyi başarıyı gösteren TED Samsun Robotics Teams, Dünyanın en büyük robot turnuvası olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren VEX Worlds’te Türkiye'yi temsil edecek olan 6 takımdan birisi oldu ve Mükemmellik Ödülünü (Excellence Award) kazanarak dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı.